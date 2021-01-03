"المدينة الاقتصادية" تبرم اتفاقية تعاون لاستفادة عملائها من الفرص الاستثمارية

أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الجزيرة لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية أو السكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية وفقا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وأوضح أحمد لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن الاتفاقية ستسهم في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في المدينة وتقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة الذين يرغبون بالاستفادة من عروض المدينة الاقتصادية.

وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود المدينة المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرصا استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار ورفع نسبة تملك المواطنين ببرامج جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية للبيئة العصرية.

يذكر أن المدينة الاقتصادية حرصت على تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز وبحلول متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة وتقديم جميع أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة البرامج والمشاريع.