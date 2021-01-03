"عمومية الوطنية للبناء والتسويق" توافق على زيادة رأس مال الشركة إلى 120 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق، موافقة الجمعية العامة العادية على زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون ريال إلى 120 مليون ريال.

وستكون طريقة زيادة رأس المال من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الاخرى والارباح المبقاة بما يعادل 1 سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم .