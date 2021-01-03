المغامرة العالمية في السعودية

ينطلق اليوم "رالي داكار السعودية 2021"، الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي، لمدة 13 يوما، وتنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تحقيقا لـ"رؤية 2030" وبرنامج جودة الحياة.ويعبر المتسابقون عشر مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، في محافظات ومدن ومناطق السعودية، يتخللها يوم راحة في حائل، بمسافة تصل إلى 7600 كيلو متر، بمشاركة 559 متسابقا من 49 دولة في العالم.وتبدأ المغامرة بالمرحلة التمهيدية في جدة بمسافة 11 كيلومترا، حيث منحت اللجنة المنظمة جميع المتسابقين مساحة للمنافسة القصيرة أمس، عبر المرحلة التمهيدية، استعدادا لدخول أجواء المنافسة الفعلية، إذ قطع المشاركون فيها مسافة 129 كيلومترا في المجموع، ومثلها 11 كيلومترا في المسار الخاص، بينما تنطلق المرحلة "الأولى" من جدة باتجاه بيشة، وبمسافة تبلغ 622 كيلومترا، يتخللها مرحلة خاصة تقدر بـ277 كيلومترا.أما المرحلة الثانية فتنطلق بين (بيشة – وادي الدواسر) بمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومترا، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كم، أما المرحلة الثالثة (وادي الدواسر)، وتبلغ مسافة المرحلة 630 كيلومترا، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات. وفي المرحلة الرابعة (وادي الدواسر - الرياض) تعد هذه المرحلة "الأطول"، حيث تبلغ مسافة المرحلة 813 كيلومترا، منها مرحلة خاصة تبلغ 337 كيلومترا، تأتي بعدها المرحلة الخامسة (الرياض - القيصومة) وهي مرحلة طويلة وشاقة يخوضها المشاركون من الرياض إلى القيصومة حيث يبلغ المسار 622 كيلومترا، بمرحلة خاصة تبلغ 456 كيلومترا لتليها المرحلة السادسة (حائل) بمسافة تبلغ 618 كيلومترا ومرحلة خاصة تبلغ 448 كيلومترا قبل يوم واحد من الراحة في المدينة ذاتها "حائل"، ليتمكنوا فيه من فحص مركباتهم وإنجاز أعمال الصيانة، قبل العودة مجددا إلى منافسات الرالي الكبير قبل المرحلة السابعة (حائل – سكاكا) مرحلة "الماراثون"، وتبلغ مسافتها 737 كيلومترا، وبمرحلة خاصة تقدر بـ471 كيلومترا. وفي المرحلة الثامنة (سكاكا - نيوم)، وتبلغ المسافة 709 كيلومترات، ومرحلة خاصة تبلغ 375 كيلومترا، تليها المرحلة التاسعة (نيوم) على ضفاف البحر الأحمر وفي جولة على طول الساحل، يخوض المتنافسون في الرالي في "نيوم" مسافة تبلغ 579 كيلومترا، ومرحلة خاصة تبلغ 456 كيلومترا، وفي المرحلة العاشرة (نيوم - العلا) تبلغ مسافتها 583 كيلومترا، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342 كيلومترا قبل المرحلة الـ11 (العلا - ينبع)، التي تتضمن هذه الجولة أطول مرحلة خاصة في الرالي (511) كيلومترا، وبمسافة إجمالية تبلغ 557 كيلومترا من العلا حتى ينبع.وفي المرحلة الـ12 والأخيرة (ينبع - جدة) فهي مرحلة صنع الفارق والحسم وتتويج الأبطال بالألقاب، وتبلغ مسافتها 452 كيلومترا، وبمرحلة خاصة تقدر بـ225 كيلومترا، من ينبع حتى نقطة النهاية والتتويج في جدة. يذكر أن سباق رالي داكار سيتضمن التنافس على ست فئات، هي على النحو التالي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، إضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).