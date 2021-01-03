من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "أعاد لنا مشهد تقديم المركبات على منصة حفل الافتتاح اليوم، ذكرياتنا الرائعة من النسخة السابقة من داكار السعودية، وبينما تفصلنا ساعات قليلة فقط على انطلاق نسخة جديدة من الرالي الأكثر تحديا في العالم، أتطلع مع محبي رياضة المحركات في المملكة وحول العالم، إلى الاستمتاع بسباق مليء بالمتعة والإثارة والمغامرة كما اعتدنا من رالي داكار". يذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الست بعد إجراء الفحص التقني قد بلغ 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، 16 في الدراجات النارية الرباعية، 64 في فئة السيارات، فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، 44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".
الفيصل: السعودية الموطن الجديد لأسرة داكار
من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "أعاد لنا مشهد تقديم المركبات على منصة حفل الافتتاح اليوم، ذكرياتنا الرائعة من النسخة السابقة من داكار السعودية، وبينما تفصلنا ساعات قليلة فقط على انطلاق نسخة جديدة من الرالي الأكثر تحديا في العالم، أتطلع مع محبي رياضة المحركات في المملكة وحول العالم، إلى الاستمتاع بسباق مليء بالمتعة والإثارة والمغامرة كما اعتدنا من رالي داكار". يذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الست بعد إجراء الفحص التقني قد بلغ 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، 16 في الدراجات النارية الرباعية، 64 في فئة السيارات، فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، 44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".
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