الفيصل: السعودية الموطن الجديد لأسرة داكار

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، بعد افتتاح رالي داكار السعودية 2021، على مدينة الملك عبدالله الرياضية بحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، أنه سعيد بهذه اللحظة التاريخية، وقال "أشكر خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، اللذين كان لهما الدور الكبير - بعد توفيق الله - خلف إقامة هذا الحدث العالمي الكبير، فمتابعة واهتمام ولي العهد، لإقامة هذا الحدث بشكل مستمر، رغم كل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها العالم من جراء هذه الجائحة، كانت سلاحا لنا، لأن نسعى بكل قوة إلى استضافة هذا التجمع العالمي، وأن نفاخر بهذا المنجز الكبير أمام العالم، لنثبت أننا قادرون على استضافة أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية، أنا فخور بأن أشاهد هذا التجمع وننجح في لم شمل أسرة داكار في موطنها الجديد السعودية، وبإذن الله، نستمتع سويا بتفاصيل هذا الحدث وبالتنافس الكبير الذي سيخوضه المتسابقون في صحراء وطبيعة السعودية الفريدة من نوعها". وشهد حفل الافتتاح لرالي داكار، الذي يستمر لمدة 13 يوما بمسافة تزيد على 7600 كيلومترا، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الست للسباق، كما تضمن صعود أبرز المتسابقين إلى مسرح الفعالية لعرض مركباتهم.من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "أعاد لنا مشهد تقديم المركبات على منصة حفل الافتتاح اليوم، ذكرياتنا الرائعة من النسخة السابقة من داكار السعودية، وبينما تفصلنا ساعات قليلة فقط على انطلاق نسخة جديدة من الرالي الأكثر تحديا في العالم، أتطلع مع محبي رياضة المحركات في المملكة وحول العالم، إلى الاستمتاع بسباق مليء بالمتعة والإثارة والمغامرة كما اعتدنا من رالي داكار". يذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الست بعد إجراء الفحص التقني قد بلغ 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، 16 في الدراجات النارية الرباعية، 64 في فئة السيارات، فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، 44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".