ساينز .. «عميد» وبطل لـ 3 راليات

يخوض السائق الإسباني كارلوس ساينز، منافسات "رالي دكار السعودية"، للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية في فئة السيارات، ليحقق بذلك لقبه الثالث في تاريخ مشاركاته، ويصبح الفائز الأكبر سنا في تاريخ الرالي الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى 1978.وأكد الإسباني ساينز الذي يخوض غمار المنافسات عميدا للسائقين بعمر "58 عاما"، أنه سعيد بوجوده في السعودية مجددا بكل ما تملكه من طبيعة فريدة ومختلفة على مستوى العالم، وقال "لكي تنافس على سباق بهذا الحجم وهذا الاختلاف في طبيعة التضاريس والمناخ، فإنه يتعين عليك التحضير جيدا، وأن ترتكب أخطاء أقل من الآخرين، وأن تمتلك سيارة بمواصفات مناسبة، مع وجود فريق جيد وملاح ماهر".وأضاف "يجب أن تكون لياقتك البدنية على مستوى عال، وأنت تخوض غمار هذا التحدي الكبير بثقة، لقد تعلمت كذلك من مشاركاتي على مدار الأعوام الماضية، أهمية الصبر، والتفكير الجيد قبل اتخاذ القرارات خلال السباق، حتى تحقق الهدف المنشود وتحصل على المنجز".