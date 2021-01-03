التعاون للأهلي: الصدارة ممنوعة

فيما حرم فريق التعاون لكرة القدم، نظيره الأهلي من الوصول إلى صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ11، بعد أن مزق شباكه 3 / 0، خطف القادسية التعادل في الوقت القاتل أمام الرائد 2/2.وبقي الأهلي مكانه وصيفا بـ(22 نقطة) بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بـ(24 نقطة)، بينما رفع التعاون رصيده إلى (17 نقطة)، القادسية (14 نقطة)، الرائد (12 نقطة)،ورفض الأهلي الهدية التي قدمها له الشباب بتعادله مع الهلال 1/1، وتكبد خسارة ثقيلة أمام التعاون بثلاثية جاءت في 15 دقيقة، افتتحها السنغالي عبدالله ساني، مستفيدا من عرضية الكاميروني ليندر تاوامبا (30) قبل أن يضيف عبدالله الجوعي الهدف الثاني بتسديدة قوية (35)، ووضع تاوامبا بصمته بالهدف الثالث (45).وألغى الحكم محمد الهويش، هدفين للتعاون بحجة التسلل، الأول سجله حسن كادش في الدقائق الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع بحجة التسلل (45)، والثاني للسنغالي عبدالله ساني (61).ورغم تقدم الرائد بهدفين سجلهما مهاجمه الصربي نيمانيا نيكوليتش (15، 41)، إلا أن القادسية خطف تعادلا قاتلا بواسطة المهاجم الكولمبي دانيلو أسبريا (55)، والنيجيري ستانلي أوهاوتشي (90).