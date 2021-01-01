أكثر من 20 مليون إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

استهلت الولايات المتحدة العام 2021 الجمعة بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار الوباء على اراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وبحسب "الفرنسية" أحصيت أيضا في الولايات المتحدة أكثر من 346 الفا و400 وفاة بسبب الوباء، ما يجعلها البلد الأكثر تضررا في العالم.