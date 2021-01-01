تركيا: 212 وفاة جديدة بكورونا مع بدء الحظر

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم أن البلاد سجلت 212وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 21093 فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

وبحسب (رويترز) ارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها مما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى مليونين و220855.

وإجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع في الخامسة من صباح الرابع من يناير بالتوقيت المحلي. وفرضت أنقرة عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع.