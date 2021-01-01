انخفاض وفيات كورونا في المملكة .. وتسجيل 140 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 140حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات في المملكة 362741 حالة، من بينها 2665 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 368 حالة حرجة، وسجلت "الصحة" 171 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353853 حالة، بنسبة شفاء بلغت 97.5 في المائة، فيما سجلت أعداد الوفيات انخفاضا أمس، حيث بلغت تسع حالات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6223 حالة، إضافة إلى إجراء 36529 فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات المصابة بتسجيل 55 حالة، تليها مكة المكرمة بـ31 حالة. ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي. إلى ذلك، قدمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتها لـ41506 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبينت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 19994 مستفيدا، عبر ثماني عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 21512 مستفيدا عن طريق مسار السيارات.يذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل من يعانون أعراض فيروس كورونا مثل، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.