هبوط حاد في التجارة العالمية وتقدم غير متوقع للمفاوضات في 4 ميادين

شهد 2020 بدءا من ربعه الثاني هبوطا حادا في أرقام التجارة العالمية نتيجة لوباء كوفيد - 19، لكن اللقاءات المكثفة بين المتفاوضين التجاريين عقب الوباء أسفرت عن صعود غير متوقع في نتائج المفاوضات التجارية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.

التقدم شمل بشكل خاص أربعة ميادين رئيسة، وما زال هناك أمل أن تحقق مفاوضات 2021 تقدما في ميدان رئيس واحد، على الأقل هو "مصائد الأسماك".

تجسد هذا التقدم في إعلان رسمي أصدره منسقو أربعة ميادين من المفاوضات في 18 كانون الأول (ديسمبر)، آخر يوم عمل للمنظمة هذا العام.

يشمل التقدم مفاوضات: التجارة الإلكترونية، تيسير الاستثمار، التنظيم المحلي للخدمات، المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وأبلغ المنسقون الستة أعضاء المنظمة أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأربع منذ إطلاقها قبل ثلاثة أعوام، وأين تقف اليوم، وما الخطوات التالية التي ستأخذها المناقشات. وأكدوا أنهم في طريقهم إلى "تحقيق نتائج ملموسة أو إحراز تقدم إضافي" في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة في 2021، الذي ما زال يفتقر إلى موعد محدد.

ما تظهره التصريحات بوضوح هو تقدم كبير قطعته المفاوضات في فترة قصيرة من الزمن، وأنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نتائج ملموسة أو تقدم في المؤتمر الوزاري الـ12، وأنها تسهم في بناء منظمة للتجارة العالمية "أكثر استجابة وملاءمة وحداثة"، وستكون حاسمة لاستعادة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في أعقاب أزمة كوفيد - 19.

وأضاف المنسقون أن هذه المفاوضات نمت لتصبح جزءا متزايد الأهمية من جدول أعمال منظمة التجارة، مع زيادة عدد المشاركين فيها من العالمين المتقدم والنامي على حد سواء الذين يمثلون جزءا كبيرا من عضوية المنظمة.

وقال هؤلاء إن النص التفاوضي الموحد بشأن التجارة الإلكترونية سيوفر أساسا لمفاوضات مكثفة في 2021. وأبرزوا أن المفاوضات بشأن التنظيم المحلي للخدمات هي في "مرحلة ناضجة"، مع إمكانية حقيقية لتحقيق نتيجة في المؤتمر الوزاري الـ12.

وذكر المنسقون أن الأعضاء المشاركين يتفاوضون بشأن الأحكام الموضوعية لاتفاق تيسير الاستثمار. إضافة إلى ذلك، أشاروا إلى قرب إعلان فريق المفاوضات المعني بالكيانات الصغرى والصغيرة والمتوسطة عن مجموعة من التوصيات لمساعدة التجارة في الأعمال التجارية الصغيرة على الصعيد الدولي.

المنسقون المشتركون للمفاوضات هم: سفير أوروجواي رئيس الفريق العامل المعني بالكيانات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وسفراء أستراليا واليابان وسنغافورة الذين يرأسون مفاوضات التجارة الإلكترونية، ونائب الممثل الدائم لكوستاريكا الذي يرأس التنظيم المحلي للخدمات، وسفير شيلي رئيس مفاوضات تيسير الاستثمار من أجل التنمية.



التجارة الإلكترونية "نص موحد"

علمت "الاقتصادية" من السفير تان هونج سنج (سنغافورة)، الرئيس المناوب لمفاوضات التجارة الإلكترونية أن عدد أعضاء مفاوضات التجارة الإلكترونية ارتفع إلى 86 عضوا من بينهم السعودية، يمثلون مجتمعين نحو 77 في المائة من التجارة العالمية.

وقال: حقق هؤلاء المتفاوضون تقاربا نصيا عبر مواضيع مختلفة، وتمكنوا من وضع نص موحد يعد علامة فارقة في مجال التجارة الإلكترونية، سيوفر الأساس لمفاوضات مكثفة في 2021.

وأضاف "من المشجع أن نرى الأعضاء، على مختلف مستويات التنمية، يتخذون خطوات ذات مغزى نحو مناقشة أعمق وفهم أوسع لقضايا التجارة الإلكترونية". غير أنه قال لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به، خاصة ما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية والتوثيق والبريد المتطفل أو غير المرغوب فيه (سبام spam)، وحماية المستهلك عبر الإنترنت.

وذكر أن العمل يتواصل لتبسيط المقترحات المتعلقة بالنص، علاوة إلى تضمنه آراء متوافق عليها تتعلق بالبريد الإلكتروني المتطفل، ومدونة المصدر، والبيانات الحكومية المفتوحة، وتيسير التجارة في السلع، والوصول إلى أسواق الخدمات، والتوقيعات الإلكترونية، والإثبات والتحقق والتوثيق والتصديق، وحماية المعلومات الشخصية وحماية البيانات وحماية المستهلك على الإنترنت.

وتعرِف منظمة التجارة العالمية "التجارة الإلكترونية" بأنها إنتاج السلع والخدمات أو توزيعها أو تسويقها أو بيعها أو تسليمها بالوسائل الإلكترونية.

وظهر مصطلح التجارة الإلكترونية لأول مرة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة - جنيف، أيار (مايو) 1998- باعتماد الإعلان المتعلق بالتجارة الإلكترونية العالمية نتيجة لتنامي التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي وضرورة إيجاد فرص جديدة للتجارة. في أيلول (سبتمبر) 1998، تم اعتماد الإعلان بإقرار الوزراء عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني حسب فقرة قانونية تنص على "الوقف الاختياري" للرسوم الجمركية.

بخلاف ذلك، دعا الإعلان إلى وضع برنامج عمل بشأن التجارة الإلكترونية، وأن يقوم المجلس العام بإجراء استعراضات دورية للبرنامج استنادا إلى تقارير من هيئات منظمة التجارة المسؤولة عن تنفيذه، وأن ينظر الوزراء بانتظام في البرنامج في المؤتمرات الوزارية للمنظمة.



التنظيم المحلي للخدمات "نص ناضج"

حسب اعتبارات منظمة التجارة، أصبح قطاع الخدمات، الذي يتراوح بين الاتصالات والنقل والتمويل والتعليم والسياحة والخدمات البيئية، العمود الفقري للاقتصاد العالمي وأكثر العناصر حيوية في التجارة الدولية.

وقد يسرت التطورات التقنية الحديثة توريد الخدمات عبر الحدود، ما أتاح فرصا جديدة للاقتصادات الوطنية والأفراد. وفي حين أن التجارة الذاتية في الخدمات تتسع على نحو متزايد، فإن الخدمات تشكل أيضا مدخلات حاسمة في إنتاج السلع. من حيث القيمة المضافة، تمثل تجارة الخدمات نحو 50 في المائة من التجارة العالمية.

بعد أن شهدت تجارة الخدمات نموا كبيرا في العقد الماضي وأصبحت تشكل نحو نصف التجارة العالمية، وجدت منظمة التجارة أن تكاليف الخدمات التجارية تبلغ نحو ضعف تكاليف التجارة في السلع.

يعزى جزء كبير من التكاليف إلى الاختلاف التنظيمي، فضلا عن اللوائح المبهمة والإجراءات الإدارية المرهقة. من هنا، بدأ فريق يضم 60 عضوا، من ضمنهم السعودية، عملية تنظيم الضوابط التنظيمية لتجارة الخدمات.

وقال لـ"الاقتصادية" رئيس مفاوضات التنظيم المحلي للخدمات، السفير خايمي كاجي أرياس (كوستاريكا) "وصلنا إلى مرحلة ناضجة جدا من النص التفاوضي يقدم الأساس لإمكانية حقيقية لمفاوضات مكثفة في المؤتمر الوزاري الـ12 في 2021 لحل جميع مسائل الصياغة". وأضاف "بقيت أقواس قليلة فقط من السهل حلها تشير إلى المجالات التي لا يزال يتعين التوصل إلى إتفاق بشأنها". وأكد أن 2021 سيكون "حاسما" للمحادثات، لالتزام جميع المشاركين بتحقيق "نتيجة مهمة" في المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة.

تهدف الضوابط إلى تيسير التجارة في الخدمات وزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ. يتعلق التنظيم بشروط الترخيص والتأهيل لمقدمي الخدمات، فضلا عن الإجراءات والمعايير التقنية لتوريد الخدمات. الهدف هو إيجاد ممارسات تنظيمية جيدة تساعد على التخفيف من أي آثار غير مقصودة تقييدية للتجارة، مثل: إجراءات الإذن بتوريد الخدمات، ومتطلبات وإجراءات الترخيص، ومتطلبات وإجراءات التأهيل، والمعايير التقنية، وغيرها.

في بداية 2021 سينخرط المشاركون في تقديم مشاريع جداول إرشادية تحدد كيفية إدراج الضوابط في التزامات كل منهم بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات. وقد قدم حتى الآن 30 مشروعا من مشاريع الجداول تمثل 57 دولة عضو في منظمة التجارة.

ويبلغ عدد أعضاء هذه المفاوضات، التي تسعى إلى توفير اليقين والشفافية المطلوبين لموردي الخدمات العالميين، 63 عضوا يمثلون أكثر من 73 في المائة من التجارة العالمية في الخدمات.



المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن السفير خوسيه لويس كانسيلا جوميز (أوروجواي) رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية الصغرى والصغيرة والمتوسطة عن حزمة أولية من الإصلاحات. ويخطط أعضاؤه الآن لمرحلة ثانية من العمل.

في الواقع، اعتمد الفريق - الذي زاد عدد أعضائه الآن إلى 91 عضوا - رسميا مجموعة من التوصيات تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الأعمال التجارية الصغيرة عندما تتاجر على الصعيد الدولي. أقر جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية هذه التدابير، التي استغرق إعدادها ثلاثة أعوام، في آخر اجتماع للفريق في 2020.

عموما، تقول أدبيات منظمة التجارة العالمية إن مشاركة المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم في التجارة الدولية ظلت محدودة لأسباب عديدة: الافتقار إلى المهارات ذات الصلة، نقص المعرفة بالأسواق الدولية، الحواجز غير الجمركية، الأنظمة المرهقة والإجراءات الحدودية، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، ولا سيما تمويل التجارة. وكلما كانت الشركة أصغر، كانت التحديات التي تواجهها في المشاركة في التجارة الدولية أكبر.

وضعت المجموعة، التي أطلقت في المؤتمر الوزاري الـ11 لمنظمة التجارة في بوينس آيرس كانون الأول (ديسمبر) 2017، توصيات طوعية غير ملزمة تشمل ستة مجالات مثل أن يقدم أعضاء المنظمة، على أساس طوعي، معلومات عن السياسات المتصلة بالكيانات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم أثناء استعراضهم سياسات دولهم التجارية أمام المنظمة.

ومن التوصيات أن يدعم الأعضاء "مكتب المساعدة في مجال التجارة العالمية" التابع للمنظمة بهدف الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسواق، وأن ينفذ الأعضاء كاملا اتفاق المنظمة بشأن تيسير التجارة، واعتماد إجراءات جمركية رقمية لتخفيف الصعوبات، وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات الجيدة التي تساعد هذه الكيانات، وإدراج الكيانات الصغيرة في التنمية التنظيمية والتشاور مع هذه الكيانات قبل سن أو تنفيذ لوائح تجارية جديدة.

كما تشمل التوصيات، مساعدة الكيانات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الحصول على معلومات موثوقة وشاملة عن التعريفات وغيرها من البيانات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، وأن يتبادل الأعضاء أفضل الممارسات بغية تحديد تدابير ملموسة بهدف الحصول على التمويل والمدفوعات عبر الحدود، والتمويل هو أحد التحديات الرئيسة أمام هذه الكيانات.



تيسير الاستثمار "إمكانية للتقارب"

بدوره أعلن السفير ماتياس فرانكه (شيلي) رئيس مفاوضات تيسير الاستثمار من أجل التنمية أن مجموعته بدأت في التفاوض على "الفقرات الجوهرية" لإبرام إتفاق بشأن تيسير الاستثمار، عقب مناقشات استهدفت تبسيط النص الموحد وإدماج مقترحات الأعضاء.

وأضاف رئيس المجموعة "خلال المفاوضات تمت صياغة المسائل التي يبدو فيها أن هناك درجة جيدة من التقارب فيما بين الوفود، من ضمنها: الطلبات المتعددة والطعون في اتفاقات الاستثمار أو إعادة مراجعتها والاتساق التنظيمي المحلي والتعاون عبر الحدود".

وقال "ظهرت علامات على إمكانية التقارب بين الأعضاء المشاركين في بعض المجالات"، مؤكدا أن هذه الجولة الرابعة اختتمت "عاما مثمرا على الرغم من الظروف الصعبة" بسبب كوفيد - 19.

وتتواصل النقاشات على أساس "نص موحد غير رسمي" يتعلق بمعاملة الدولة الأكثر رعاية واقتراحات إنشاء بوابة واحدة وإنشاء قواعد بيانات للموردين المحليين وتعيين ميسرين للاستثمار.

وهناك أيضا خمسة مقترحات رسمية بشأن رسوم التحويل في القطاع المالي، وعزل إطار الاستثمار في المستقبل عن اتفاقات الاستثمار الدولية ما يسمى بأحكام "جدار الحماية" وتأسيس بوابة واحدة، وقاعدة بيانات المورد المحلي وتعيين ميسري الاستثمار.

أوجز المنسق أيضا عناصر من الاتفاق المقبل مثل السلوك المسؤول في الأعمال وتدابير مكافحة الفساد. وتناولت المناقشات أيضا صياغة المسائل التي ظهرت فيها درجة جيدة من التقارب بين الوفود، بما في ذلك الطعون في دعاوى الاستثمار والتعاون عبر الحدود.

مفاوضات تيسير الاستثمار شاملة ومفتوحة لجميع أعضاء منظمة التجارة. يشارك فيها حاليا 106 أعضاء، بعد أن بدأت بـ70 عضوا أيدت البيان الوزاري المشترك بشأن تيسير الاستثمار الذي أطلقه المؤتمر الوزاري الـ11 في بوينس آيرس في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

والتزم الأعضاء في هذا البيان بتكثيف العمل من أجل مواصلة تطوير إطار تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوصل إلى نتيجة ملموسة بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية والتواصل مع أعضاء المنظمة، ولا سيما الأعضاء من الدول النامية وأقل الدول نموا، لضمان أن يساعد الإطار المقبل على معالجة أولوياتهم واحتياجاتهم المتعلقة بتيسير الاستثمار. ستستأنف المفاوضات في كانون الثاني (يناير) 2021 بهدف التوصل إلى نتيجة ملموسة قبل المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة.