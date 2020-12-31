"بيتكوين" تتفوق على بقية الأوعية الاستثمارية في 2020 .. قفزت 300 % إلى 29 ألف دولار

سجلت سيدة العملات المشفرة "بيتكوين" بنهاية عام 2020 أعلى إغلاق في تاريخها على الإطلاق عند نحو 29 ألف دولار للوحدة، مرتفعة بنسبة 303 في المائة، بما يعادل 21804 دولارات، حيث كانت أغلقت عام 2019 عند مستوى 7196 دولارا.ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد الارتفاع المسجل في عام 2020 هو الثاني على التوالي، حيث ارتفعت "بيتكوين" بنسبة 94 في المائة في عام 2019، بينما كانت قد تراجعت قبله بنسبة 73 في المائة عام 2018 لتغلق عند 3709 دولارات.وسجلت "بيتكوين" مستوى تاريخيا خلال عام 2020 عند 29286 دولارا في 31 ديسمبر 2020، مدعومة بكونها أصبحت عملة تحوط ضد التضخم المتوقع نتيجة حزم تحفيز بمليارات الدولارات عالميا لتخفيف آثار جائحة "كورونا" في الاقتصادات.وسجلت العمل المشفرة أدنى مستوياتها خلال عام 2020 في الـ13 من مارس عند 4001 دولار للأوقية بداية تفشي الجائحة مع صدمة غلق الاقتصادات والحدود وتراجع الطلب عليها للصناعة.وبنهاية عام 2020 تكون "بيتكوين" قد ارتفعت بنسبة 625 في المائة "25 ألف دولار"، من قاعها المسجل في مارس "أي خلال أقل من تسعة أشهر".وارتفع العائد على الاستثمار في "بيتكوين" 2,900,00,000 في المائة خلال 11 عاما، حيث أصبح سعرها 29 ألف دولار، بعد أن كان أول سعر رسمي لها 0.001 دولار في عام 2009، ويعني ذلك أنه بعد أن كان الدولار يعادل ألف "بيتكوين"، أصبح حاليا "بيتكوين" واحدة تعادل 29 ألف دولار.يعني ذلك أن كل دولار واحد تم استثماره في "بيتكوين" في 2009 حقق ربحا بنحو 29 مليون دولار حاليا.وخلال الفترة من 2009 حتى 2020، سجلت "بيتكوين" أعلى نسبة ارتفاع سنوية في عام 2010 عندما ارتفعت بنسبة 30,000 في المائة، لتغلق عند 0.3 دولار مقابل 0.001 دولار في نهاية 2009. بينما سجلت أعلى قيمة ارتفاع سنوية في عام 2020 بنحو 21,800 دولار.وخلال الـ11 عاما على ظهورها رسميا، سجلت العملة المشفرة ارتفاعا خلال تسعة أعوام، بينما تراجعت فقط خلال عامي 2014 بنسبة 61 في المائة، و2018 بنسبة 73 في المائة. بينما راوحت ارتفاعاتها خلال الأعوام التسعة الأخرى بين 35 في المائة المسجلة في 2015 ونحو 30000 في المائة المحققة في عام 2010.وصرح سكوت مينيرد كبير مسؤولي الاستثمار لدى "جوجنهايم" في حديث مع "بلومبيرج" قائلا، "إن ندرة "بيتكوين" جنبا إلى جنب مع طباعة النقود بصورة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، تعني أن العملة الرقمية يجب أن ترتفع في النهاية إلى نحو 400 ألف دولار.تحوط ضد "التضخم"أصبح المستثمرون يهتمون بالعملات المشفرة، خاصة "بيتكوين"، ويخصصون لها جزءا من محافظهم الاستثمارية، ما يرجح أن السوق الصاعدة ستسيطر على العملة، كما أن الاعتقاد المتزايد بأن عملة "بيتكوين" ستكون بمنزلة تحوط فاعل ضد الارتفاع المحتمل للتضخم يدعم سعرها، خاصة أن الحكومات في دول العالم تزيد من معدلات الإنفاق بتريليونات الدولارات في غضون أسابيع، لتمويل برامجها التحفيزية، التي تهدف إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.والعملات الافتراضية المشفرة لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.أبرز محطاتهابدأت عملة "بيتكوين" سعرها الرسمي في 2009 عند مستوى 0.001 دولار، وتجاوزت الدولار لأول مرة في 9 فبراير 2011 عند 1.1 دولار، ثم قفزت أعلى من المائة دولار لأول مرة في 19 آب (أغسطس) 2013 عند 102.3 دولار.وكانت أول مرة تغلق فيها "بيتكوين" فوق مستوى 500 دولار في يوم 18 نوفمبر 2011 عند 674.4 دولار، وتجاوز سعرها الألف دولار لأول مرة في 2 شباط (فبراير) 2017 عند 1007.8 دولار.كما تجاوزت 1500 دولار لأول مرة في 4 أيار (مايو) 2017 مغلقة عند 1515.6 دولار، كما تجاوزت الألفين في 20 أيار (مايو) 2017 عندما أغلقت عند مستوى 2051.7 دولار.وكانت أول مرة يغلق فيها سعر "بيتكوين" فوق مستوى 2500 دولار في يوم 2 حزيران (يونيو) 2017 عند 2517.4 دولار.رحلة الأسعارمن المعلوم عن العملات المشفرة تذبذبها المرتفع للغاية في ظل تباين الآراء حولها وعدم العلم الكامل بأسرارها أو مستقبلها، لذا تضاعفت أكثر من 19 مليون مرة منذ 2009 عندما كانت 0.001 دولار، فيما سعرها الحالي 19425 دولارا.وبدأت رحلة "بيتكوين" في الارتفاع بنحو 30 ألفا في المائة 2010 بعد أن ارتفعت إلى 0.3 دولار بنهاية العام، ثم 1500 في المائة في 2011 لتبلغ خمسة دولارات تقريبا بنهايته، ثم 187 في المائة في 2012، حيث أنهت العام عند نحو 14 دولارا، ثم قفزت بنحو ستة آلاف في المائة في 2013 لتبلغ 806 دولارات.بينما تراجعت 61 في المائة 2014 لتبلغ 318 دولارا، ثم عاودت الارتفاع 35 في المائة 2015 لتسجل 430 دولارا، ثم ارتفعت 124 في المائة 2016 لتبلغ 963 دولارا.وكان 2017 عام الأرقام القياسية للعملة المشفرة، حيث سجلت خلاله أعلى مستوياتها تاريخيا عند 19400 دولار في 11 ديسمبر من العام "قبل المستوى التاريخي في ديسمبر الماضي"، فيما أنهت العام مرتفعة بأكثر من 1300 في المائة عند 13850 دولارا.إلا أنها تراجعت 73 في المائة 2018 لتبلغ 3709 دولارات، ثم استعادت نغمة الارتفاعات 94 في المائة في 2019 لتنهي العام عند 7196 دولارا، واستكملت الارتفاعات بـ170 في المائة منذ مطلع العام الماضي.وسجلت "بيتكوين" أعلى إغلاق في تاريخها على الإطلاق، مطلع ديسمبر الماضي عند 19897 دولارا.تاريخ العملةفي 1987: اخترع ديفيد شوم David Chaum عالم الرياضيات الأمريكي Digi Cash وهي نقود إلكترونية على أساس بروتوكولات التشفير.وفي 1997، اختراع جافا من قبل آدم باك-Adam Back وهو عمل نظام الإثبات.وبين عامي 1998 و2005: أطلقت وي دي-Wei Dai فكرة التشفير اللا مركزية، كما تم تطوير مشروع BitGold من طرف Nick Zuber وهي عملة رقمية على أساس اللامركزية كاستخدام عديد من العناصر التي نجدها في "بيتكوين"، وتعرض هذا النظام لهجوم قوي.أما في 2008، فيقوم ساتوشي ناكاموتو بعمل أول موقع ودومين باسم bitcoin.org .وفي 2009: الصفقة الأولى لعملة "بيتكوين" كانت بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني والمبلغ مائة "بيتكوين"، والإعلان عن إنشاء موقع جديد ونشر النسخة الأولى من البرنامج P2P Foundation، ونشر أول سعر بين هذه العملة والدولار وكانت "بيتكوين" واحدة تبلغ 0.001 دولار.و2010: اشترى Laszlo Hanyecz "يبتزا" بعشرة آلاف "بيتكوين"، وإنشاء منصة لتبادل البطاقات التجارية التي أصبحت فيما بعد أكبر موقع لتبادل هذه العملة، وإرسال رسالة تخبر بأن ساتوشي ناكاموتو ترك المشروع، أي أنه سينتقل إلى مشروع آخر.بينما في 2011: وصلت "بيتكوين" لتكافئ الدولار ثم اليورو، واهتمام وسائل الإعلام بهذه العملة وارتفعت "بيتكوين" واحدة إلى 31 دولارا.وفي 2012: تم إنشاء مؤسسة لتوحيد هذه العملة وحمايتها، ونشر البنك المركزي الأوروبي تقريرا مفصلا عن العملات الافتراضية، كما أن "ووردبريس" يقبل العملة لدفع خدمات إضافية لها، ومكافأة شعبة التعدين تراوح بين 25 و50 "بيتكوينا".وخلال 2013: العملة تتعدى ألف دولار في الولايات المتحدة، و"بيتكوين" واحدة تتعدى 850 دولارا، ومفاجأة صعود هذه العملة والبنوك المركزية في الصين، فرنسا، أوروبا، موريشيوس، الهند تصاب بالذعر، وشركة أبل حضرت استخدام العملة عبر تطبيقاتها، والبنك المركزي الهندي بدوره يتصل حول العملات الافتراضية ولا سيما "بيتكوين".و2014، تصبح شركة Overstock أكبر شركة تقبل "بيتكوين"، وهي لبيع التجزئة على الإنترنت، وجامعة كمبريا في إنجلترا تدفع الرسوم الدراسية بـ"بيتكوين"، وشركة TigerDirect العملاقة لبيع أجهزة الحاسوب تعتمد هذه العملة، والبنك المركزي في الاتحاد السوفياتي أصدر تحذيرا ضد "بيتكوين"، وإغلاق Mtgox أقدم منصة تبادل عملة "بيتكوين".ثم أعلن Mtgox رسميا إفلاسه، والمنصة التاريخية Vircurex تعلق عملياتها، بينما Monoprix الفرنسية تعلن خطوتها لقبول "بيتكوين" وهي مجموعة متاجر بيع بالتجزئة موجودة في فرنسا وبضع دول أخرى، وموقع المعلومات الاقتصادية والمالية Bloomberg يعرض مسار "بيتكوين"، وUs مزود الأقمار الصناعية أصبحت أكبر شركة في العالم لقبول "بيتكوين".وفي 2015: هبط سعر "بيتكوين" خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2015 وخسر نحو 51 دولارا في يومين فقط، ووفقا لمؤشر كوين ديسك، فإن السعر افتتح على 314.59 دولار وأغلق في اليوم التالي على 263.63 دولار، وتم فتح آلاف المواقع لجمع وتعدين "بيتكوين".وخلال 2016: أغلب مواقع الربح والاستثمار تتعامل بـ"بيتكوين"، وسعر "بيتكوين" يراوح بين 600 و610 دولارات، وانتشار واسع في جميع أنحاء العالم، وتم الاعتراف الدولي بعملة "بيتكوين".وحدة التقارير الاقتصادية