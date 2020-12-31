جونسون: بريطانيا بعد "بريكست" ستكون منفتحة على الخارج

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل لحظة رائعة، مؤكدا أن بلاده ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج.

وبحسب "الفرنسية" قال جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة: "إنها لحظة رائعة.. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".