أمريكا تمدد تراخيص تصدير الغاز حتى 2050

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم تمديد فترة 5 تراخيص طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2050.

وبحسب "الألمانية" مددت وزارة الطاقة تراخيص التصدير لمنشآت "ساوثرن إل.إن.جي" التي تعمل في ولاية جورجيا و"كاميرون إل.إن.جي" في ولاية لويزيانا ومشروع محطة "أنوفا إل.إن.جي" المقترح في تكساس ومنشآتين صغيرتين تابعتين لشركة إيجل إل.إن.جي في ولاية فلوريدا.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تراجعا كبيرا خلال العام الحالي على خلفية التراجع العام في الطلب على الطاقة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقرير لمؤسسة آي.إتش.إس للاستشارات الاقتصادية فإن درجات الحرارة المعتدلة خلال الشتاء الماضي وإجراءات الإغلاق الاقتصادي في أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس أدى إلى تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع زيادة المخزون في المستودعات بآسيا وأوروبا مما أدى إلى تراجع الحاجة إلى استيراد الغاز المسال.

