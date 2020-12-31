أمريكا تغرم "دايملر تراكس" 30 مليون دولار

وافقت شركة صناعة الشاحنات الألمانية دايملر تراكس نورث أمريكا على دفع غرامة مدنية قيمتها 30 مليون دولار؛ لتسوية دعاوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة بسبب فشلها

في استدعاء مركبات معيبة في الوقت المناسب، والالتزام بشروط الإبلاغ الاتحادية الأمريكية.

وبحسب إدارة السلامة المرورية الأمريكية، فإن الشركة الألمانية ستطور وتطبق برنامجا لتحليل البيانات بهدف تحسين قدرتها على رصد وفحص العيوب المحتملة التي تؤثر على أمان وسلامة المركبات.

كما ستكون الشركة مطالبة وفقا لبنود التسوية بتحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها؛ لجمع المعلومات الخاصة بعوامل السلامة من وحداتها التابعة بطريقة أكثر كفاءة، وإبلاغ هذه المعلومات بصورة صحيحة إلى إدارة السلامة المرورية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيمس أوينز نائب مدير إدارة السلامة المرورية القول من الحيوي أن تدرك الشركات الصناعية بطريقة مناسبة حتمية مسؤولياتها بالنسبة لعمليات الاستدعاء وتقديم كل المعلومات المتاحة بشأن جوانب السلامة في الوقت المحدد وبطريقة صريحة إلى الإدارة.

وتستمر هذه التسوية بين دايملر تراكس وإدارة السلامة المرورية لمدة عامين، مع حق الإدارة في تمديدها لعام إضافي إذا رأت لذلك ضرورة وفقا للألمانية.