أفاد مسح اليوم بأن معنويات المستهلكين البريطانيين ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ فبراير في النصف الأول من ديسمبر، وذلك قبل أن تتسبب سلالة جديدة من كوفيد-19 في تشديد الحكومة لقيود الإغلاق في أنحاء إنجلترا.
وارتفع مؤشر يوجوف/سي.إي.بي.آر لمعنويات المستهلكين إلى 102.9 في ديسمبر من 102.2 في الشهر السابق، وذلك بدعم من تحسن التوقعات للأوضاع المالية للأسر والنشاط الاقتصادي الأوسع نطاقا بالتزامن مع بدء توزيع لقاح ضد كوفيد-19.
أجري المسح بين الأول من ديسمبر والثامن عشر منه، وقال دارين ياكسلي مدير أبحاث الرأي في يوجوف إنه يتوقع انخفاض المعنويات بعد زيادة حادة فيما بعد بحالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد الإغلاق في أنحاء إنجلترا وفقا لرويترز.
بريطانيا: معنويات المستهلكين عند أعلى مستوى منذ فبراير
أفاد مسح اليوم بأن معنويات المستهلكين البريطانيين ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ فبراير في النصف الأول من ديسمبر، وذلك قبل أن تتسبب سلالة جديدة من كوفيد-19 في تشديد الحكومة لقيود الإغلاق في أنحاء إنجلترا.
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