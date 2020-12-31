الأسهم السعودية تنهي آخر جلسة في 2020 على تراجع وبسيولة هي الأدنى في شهرين

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وبضغط من تداولات "المزاد"، لينهي السوق تعاملات عام 2020 عند مستوى 8692 نقطة، في حين كان القطاع البنكي الأكثر ضغطا على المؤشر العام.

في حين أنهى المؤشر الرئيسي تداولات 2020 على مكاسب 3.58 في المائة، لواصل المؤشر صعوده السنوي وللعام الخامس على التوالي.

وحول أداء الأسهم الأكثر تأثرا على حركة المؤشر العام لجلسة اليوم، تراجع أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.7 في المائة ثم البنك الأهلي بنحو 1.5 في المائة، تلاه أسهم البنك الفرنسي المتراجع 1.9 في المائة، وأسهم بنك الرياض 1.5 في المائة.

كذلك تراجعت أسهم سابك بنحو 0.6 في المائة، ونحو 0.75 في المائة لأسهم شركة "اس تي سي"، وسط تراجع لجميع الأسهم القيادية.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8689 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 70 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 6.79 مليار ريال كأدنى سيولة في نحو شهرين، وسط تداول 210.64رمليون سهم، عبر تنفيذ 300.8 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم شركة أيان بمكاسب 7.1 في المائة، تلاه كل من الشرقية للتنمية وبوان بمكاسب 5.7 و4.9 في المائة على التوالي، وذلك من بين 35 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 156 شركة، تصدرها أسهم اميانتيت 4 في المائة، ثم أسهم ساكو 3.8 في المائة، كذلك تراجعت أسهم نسيج 3.7 في المائة.