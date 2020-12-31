الأسهم السعودية .. التداول بمكررات مرتفعة يحتاج إلى نمو عال في ربحية الشركات

ارتفعت الأسهم السعودية، لتغلق عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8760 نقطة رابحة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.25 في المائة. وجاء الارتفاع مع تباين أداء القطاعات والأسهم وتراجع السيولة، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ شهرين. ولا تزال السوق تحافظ على المسار الجانبي، وتحتاج إلى حوافز لتجاوزها والدخول في مستويات جديدة. وتترقب السوق نهاية العام لظهور نتائج الشركات للربع الرابع، ومع استمرار تداول السوق بمكررات مرتفعة، تحتاج الشركات إلى تحقيق نمو عال لمواكبة تطلعات المتعاملين، حيث ظهور نتائج أقل من التوقعات سيعرض السوق لموجة تصحيحية.الأداء العام للسوقافتتحت الأسهم السعودية جلسة أمس عند 8744 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8757 نقطة رابحة 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8718 نقطة فاقدة 0.11 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلقت عند 8760 نقطة رابحة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 788 مليون ريال، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 36 مليون سهم متداول، لتصل إلى 238 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 33 ألف صفقة، لتصل إلى 341 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.77 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.33 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 919 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "وقت اللياقة" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 77.70 ريال، يليه "إم آي إس" بنحو 5.3 في المائة، ليغلق عند 97.10 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 30.60 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "نسيج" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 102.80 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 22.90 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 87.50 ريال.وكان الأعلى تداولا "ساكو" بقيمة 306 ملايين ريال، يليه "الكابلات" بقيمة 256 مليون ريال، وحل ثالثا "مهارة" بقيمة 241 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية