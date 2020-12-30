أمريكا.. أسعار البنزين تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى في تسعة أشهر مع خروج السائقين إلى الطرق في موسم العطلات واستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام ومواصلة مصافي التكرير تخفيض إنتاج الوقود بسبب ضعف هوامش الأرباح، وذلك بحسب رويترز.

وبحسب الاتحاد الأمريكي للسيارات، تخطت أسعار البنزين في محطات بيع الوقود 2.25 دولار للجالون هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار عندما أُعلن كوفيد-19 جائحة عالمية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نشرت اليوم الأربعاء أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى حوالي 8.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر كانون الأول من 7.6 مليون برميل يوميا في بداية الشهر.