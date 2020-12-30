المستثمرون يقبلون على الأصول عالية المخاطر .. والدولار الأدنى في 5 أعوام أمام الفرنك السويسري

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل عديد من العملات، إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا إلى أن تقديم مزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعد ملاذا آمنا.

ونزل الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2018، فيما لامس 0.8815 مقابل الفرنك السويسري وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2015.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3552 دولار، وتراجع الدولار إلى 103.26 ين.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة إلى 89.711 وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

ويترقب كثير من المستثمرين تولي إدارة أمريكية جديدة السلطة بعدما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني (يناير).

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستوى في عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي. وتعد العملتان مؤشرين على الإقبال على المخاطرة لارتباطهما بالسلع الأولية العالمية.

وارتفع اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.5251 مقابل الدولار.

إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب، حيث وافقت بريطانيا على لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا وهو ما عزز شهية المخاطرة، فيما حد تراجع الدولار من خسائر المعدن النفيس خلال معاملات العطلة الضعيفة.

وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وبلغ 1878.52 دولار للأوقية "الأونصة". كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1883 دولارا للأوقية.

وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أو تشاينا إنترناشونال "لديك الأنباء عن اللقاح التي هي إيجابية بعض الشيء "بالنسبة إلى الاقتصاد"، لكن الدولار لا يزال متراجعا كثيرا بعد الموافقة على التحفيز المالي الأمريكي".

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين، إذ نحى المتعاملون جانبا قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بإرجاء اقتراع على زيادة مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد - 19 إلى ألفي دولار.

ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة، إلى 26.26 دولار للأوقية، وربح البلاتين 1 في المائة إلى 1060.04 دولار وزاد البلاديوم 0.2 في المائة، إلى 2332.04 دولار.