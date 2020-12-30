"السوق المالية" تحيل 10 مشتبه بهم إلى "النيابة العامة" للتلاعب في تداولات السوق

أحالت هيئة السوق المالية مخالفة 10 مشتبه بهم إلى النيابة العامة لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@fawzi990) والمعرف (@asm1414m) وتطبيق (تيليجرام) من خلال المعرف (ALKING) والمعرف (قناة أبو نايف) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية ثم قيامهم بالتداول (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17/02/2020م وإلى 21/09/2020م.