الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ يوليو 2019 بسيولة 7.9 مليار ريال

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع اذ نجح السوق في محو الخسائر الصباحية وذلك خلال نهاية التعاملات، في حين أتى الدعم من قطاع البنوك بشكل رئيسي، ليدفع المؤشر العام لتسجيل أعلى إغلاق منذ يوليو 2019.

وحول أداء الأسهم الأكثر تأثرا على حركة المؤشر العام، صعدت أسهم البنك الأهلي بنحو 1.3 في المائة، تلاه أسهم "اس تي سي " المرتفعة 0.75 في المائة، وأسهم بنك سامبا 1.3 في المائة.

في المقابل نجد تراجع على أسهم كل من ينساب وكيان والتصنيع والتي استمرت للجلسة الثالثة، في حين تراجع سهم "أرامكو السعودية بنحو 0.14 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8760 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 13 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 7.89 مليار ريال، وسط تداول 247.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 341.4 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم شركة وقت اللياقة بمكاسب 5.7 في المائة، تلاه كل من ام آي اس ونادك بمكاسب 5.3 و3.9 في المائة على التوالي.

كذلك صعدت أسهم شركة الجبس 3.6 في المائة ثم أمانة للتأمين 3.5 في المائة، وذلك من بين 80 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 100 شركة، تصدرها أسهم نسيج 4.5 في المائة، ثم أسهم الخليج للتدريب 2.55 في المائة، كذلك تراجعت أسهم إكسترا 2.3 في المائة.