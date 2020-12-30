الصين تعدل بالخفض نمو الناتج المحلي لعام 2019 إلى 6%

أفاد بيان من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 عُدل بالخفض إلى ستة بالمئة عند 98.65 تريليون يوان (15.12 تريليون دولار).

وكان معدل نمو الناتج المحلي في 2019 قبل التعديل 6.1 بالمئة.

وبحسب (رويترز) تعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.