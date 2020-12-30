بنك برقان الكويتي يحصل على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار

أعلن بنك برقان الكويتي توصله إلى اتفاق مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية للحصول على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار ومدته 3 سنوات لدعم معدل السيولة النقدية لديه والوفاء بالاشتراطات التمويلية.

وتبلغ سعر الفائدة على هذا القرض 110 نقاط أساس فوق سعر الليبور الأمريكي (سعر الفائدة بين البنوك الأمريكية).

تضم قائمة البنوك المشاركة في تقديم القرض آي.سي.بي.سي وميزوهو وبنك الصين الزراعي وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وبنت أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ولاندسبنك وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد بنك وفقا للألمانية.