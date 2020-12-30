"أسمنت الجنوب": استقالة وتعيين رئيس لجنة المراجعة

أعلنت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية اليوم أنه وإشارة لنتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

تعلن الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بقبول استقالة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن ناصر النابت وذلك بسبب تغير صفة عضويته من مستقل الى غير تنفيذي والموافقة على تعيين المهندس أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان رئيسا للجنة المراجعة على أن يسري ذلك من تاريخ صدور القرار.

ويعمل المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان كرئيس تنفيذي للشركة العربية للأنابيب ولديه خبرة عملية بلغت ٣٢ سنة بدأت بعمله كمحلل فني والتدرج الوظيفي بالقسم والعمل كمستشار فني ورئيس فريق حتى مدير القسم وشغل عدة وظائف استشارية وادارية والاشراف على ادارة دراسات واستشارات المشاريع والتي تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتسويقية للعملاء.

يذكر أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.