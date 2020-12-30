"المراكز" توزع 237.5 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2020

أعلنت شركة المراكز العربية اليوم عن قرار مجلس إدارتها (وفقًا لتفويض الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2020م لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 سبتمبر 2020م، وذلك كما يلي:

- تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 1442-05-14 الموافق 2020-12-29

- اجمالي المبلغ الموزع: 237.5 مليون ريال

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 475 مليون سهم

- حصة السهم من التوزيع: 0.50 ريال

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%): % 5.00

- تاريخ الأحقية: يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021م.

- تاريخ التوزيع: يوم الخميس 01 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير 2021م.

- معلومات اضافية: أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 04 يناير 2021م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.