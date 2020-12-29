غدا.. التوقيع على اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مهدت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الثلاثاء الطريق للتطبيق المؤقت للاتفاق التجاري مع بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل اعتبارا من أول كانون ثان/يناير المقبل، وهي الخطوة الأخيرة لجعل الاتفاق رسميا.

في ما يسمى بإجراء مكتوب ، لم يعترض أي من سفراء الاتحاد الأوروبي على تطبيق الاتفاق مؤقتا، مما جعل من الممكن لرؤساء الاتحاد الأوروبي التوقيع على الاتفاق غدا الأربعاء.

ويعد التطبيق المؤقت لاتفاق اللحظة الأخيرة ضروري لأن البرلمان الأوروبي سيظل مضطرا لإعطاء الضوء الأخضر في أوائل العام المقبل. وتوقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على الاتفاق الساعة 0930 صباحا (0830 بتوقيت جرينتش).

وبعد ذلك ستنقل القوات المسلحة الملكية الأوراق الموقعة إلى بريطانيا، حيث سيقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتوقيع عليها. في هذه الأثناء، في لندن، قدمت مجموعة مؤثرة من أنصار الخروج من حزب المحافظين لرئيس الوزراء دفعة من الدعم من خلال الإعلان عن دعمهم لاتفاقه مع الاتحاد الأوروبي. وتنتهي المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وينظم اتفاق التجارة والشراكة المؤلف من 1250 صفحة تقريبا العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.

وتتمثل أهم نقاط الاتفاق في تفادي فرض رسوم جمركية بين الجانبين وتأمين سير التجارة بأكبر قدر ممكن من السلاسة. ويتضمن الاتفاق أيضا الصيد والتعاون في مجال الطاقة والنقل والقضاء والشرطة والعديد من المجالات الأخرى.