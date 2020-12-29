"صناعي" .. منصة توفر خدمات التراخيص والخدمات الصناعية إلكترونيا

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقديم خدماتها للمستفيدين من خلال منصة "صناعي" التي تهدف إلى مساعدة المستثمر الصناعي في الوصول إلى المحتويات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي يحتاجها وتسهم في تقديم الخدمات للمستثمرين بشكل أسرع من خلال منصة إلكترونية متكاملة تلبي احتياجاته وتسهيل حصوله على الخدمة.

وأوضحت أن المنصة تقدم العديد من الخدمات الصناعية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، لافتة النظر إلى أنه تسهيلاً للإجراءات المتعلقة بالخدمات الصناعية فيتم إصدار الترخيص الصناعي بمجرد وجود عقد مع هيئة مدن أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع (الجهة المانحة للأرض) وتأجيل الزيارة الميدانية لحين اكتمال المصنع وجاهزيته للإنتاج إضافة إلى إلغاء الموافقة المبدئية والاكتفاء بوجود سجل تجاري شرط أن يكون النشاط صناعيا.

وبينت أنها ستسهم في مساعدة المستثمرين للحصول على التّراخيص المطلوبة دون الحاجة للمراجعة الشخصية بخاصة في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة كورونا. مشيرة إلى إسهامها في توفير خدمات نوعية منها تعديل الترخيص وتجديده الكترونيا بخطوات ميسرة تشمل تفعيل الرمز المرسل لجوال المستفيد وإدخال كود المصنع، ورقم آخر قرار وكذلك رمز التحقق ثم النقر على رابط الخدمة وتعبئة النموذج الإلكتروني وإرسال الطلب لإرساله إلى النظام.

فيما تقدم المنصة خدمات الإعفاء الجمركي للآلات والمواد، إضافة إلى قطع الغيار وكذلك التعديل على الإعفاء الجمركي دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة، وذلك عبر النقر على رابط الإعفاء الجمركي واختيار (مواد أولية وآلات ومعدات وقطع غيار) وتحديد بداية فترة الإعفاء. وتشمل خدمات "صناعي" تجديد الفسح الكيميائي، وإذن استيراد مواد كيميائية وتجديد إذن فسح استيرادها إضافة إلى خدمة المواد المقيدة، وخدمة حظر الأسلحة، وكذلك خدمة أجهزة التقطير وخدمات تأييد عمالة إضافي.