"المنافسة" : التقصي والبحث بشأن احتمالية تواطؤ 10 مقاولين في منافسات حكومية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اليوم 3 قرارات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بناء على إحالات من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن احتمالية تواطؤ عدد 10 من المقاولين في منافسات حكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع 65 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد الجاسر والذي عقد الأربعاء الماضي بحضور الدكتور عبد العزيز الزوم محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس. وقد تناول مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات على النحو التالي :

- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع الطباعة والنشر بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع تصنيع الأدوية بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع خدمات الأعمال بإساءة استغلال وضعهما المهيمن.