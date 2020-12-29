الأسهم السعودية تغلق بالمنطقة الخضراء بدعم تداولات "المزاد"

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع بدعم من تداولات المزاد، اذ نجح السوق في محو الخسائر الصباحية وذلك خلال نهاية التعاملات، في حين أتى الدعم من قطاع البنوك، إضافة إلى المواد الأساسية وكذلك قطاع المرافق العامة.

وحول أداء الأسهم الأكثر تأثرا على حركة المؤشر العام، صعد سهم "اس تي سي " بنحو 0.95 في المائة، تلاه سهم كهرباء السعودية بمكاسب 2.5 في المائة، ثم أسهم "سابك" المرتفعة 0.6 في المائة.

في المقابل نجد تراجع على أسهم "مصرف الراجحي" وبنحو 0.13 في المائة حيث أغل السهم عند مستوى 74.1 ريال، كذلك تراجعت أسهم كل من كيان والمتقدمة بنحو 1.1 و1.6 في المائة على الترتيب.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8746 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 31 نقطة أو ما يعادل 0.36 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.68 مليار ريال، وسط تداول 282.54 مليون سهم، عبر تنفيذ 375.12 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم شركة ساكو بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من الوطنية للتعليم والصادرات بمكاسب 6.7 و 4.8 في المائة على التوالي.

كذلك صعدت أسهم شركة الكابلات 4.3 في المائة ثم حلواني إخوان 4 في المائة، وذلك من بين 110 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 79 شركة، تصدرها أسهم أسواق المزرعة 3.5 في المائة، ثم أسهم اميانتيت 2.9 في المائة، كذلك تراجعت أسهم العالمية بنحو 2.3 في المائة.