سنغافورة تعتزم تعزيز قطاع الطيران بأكثر من 10 ملايين دولار

قالت هيئة الطيران المدني في سنغافورة إن الحكومة سوف تعزز قطاع الطيران بحزمة تقدر بـ 10 ملايين دولار.

ونقلت "بلومبرج" عن الهيئة إن الحزمة تهدف لتدعيم الشركات والعاملين في قطاع الطيران. وكانت الحكومة قد قدمت مساعدات إضافية في وقت سابق لدعم قطاع الطيران.

وأوضحت الهيئة أن التمويل يهدف لدعم التطوير وتبني تكنولوجيات وإجراءات لحماية العاملين في قطاع الطيران من الاصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه سوف يتم تقديم مزيد من الدعم للعاملين في مجال الطيران من طيارين ومراقبين ومهندسي صيانة الذين يتعين عليهم دفع مصاريف الترخيص والتقييم الطبي، حيث سوف يتم خصم المصاريف المفترض دفعها من الأول من أبريل هذا العام حتى 31 مارس المقبل.

وسوف تعمل هيئة الطيران على تقديم " الدعم لشركات الطيران وإعادة تدريب الطياريين والحفاظ على مستوى مهاراتهم".