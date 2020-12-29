"بحيرة الأصفر" في الأحساء تجمع ألوان السياحة في موسم "شتاء السعودية"

تشهد بحيرة الأصفر بالاحساء حراكا كبيرا ونشاطا بعد أن أدرجتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن التجارب السياحية المميزة في موسم "شتاء السعودية" الذي يتوزع بين 17 وجهة سياحية بالمملكة ويقدم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية متنوعة عبر 200 شركة من قطاع الاعمال المرتبط بالسياحة.

وتعد البحيرة محمية طبيعية على مساحة 326 مليون متر مربع بما يسهم في دعم برامج المحافظة على واحة الأحساء الخضراء المعتمدة لدى منظمة اليونيسكو ويؤكد ما تزخر به المملكة من وجهات سياحية جديرة بالاكتشاف والمغامرة وغنية بالتراث والثقافة والتنوع الطبيعي والمناخي الكبير.

وتتعدد ألوان وتنوعات الطبيعة داخل أو حول البحيرة ومساحات خضراء تشمل اشجار ونباتات صحراوية وطيور مستوطنة أو مهاجرة وحياة فطرية ثرية ومتنوعة مع مقومات جذب سياحي إضافية صنعت منها وجهة مفضلة للسائح المحلي أولا ثم السائح القادم من خارج الاحساء برفقة مرشدين سياحيين.

وتتربع البحيرة بين كثبان رمال ناعمة تسمح بإقامة برامج وأنشطة مخصصة للعائلات وتجربة سياحية فريدة لجميع فئات المجتمع دلالة على تنوع أدوات ومكتنزات السياحة في المملكة فأسماك بحيرة الأصفر الموجودة داخل صحراء تختصر بطريقة ما معنى "تنوع" سياحي في حين أن "الكشتات" العائلية بجانب البحيرة تعكس ملائمة المكان لكل أفرادها.

المكان يعطي مساحة أكبر لممارسة هواية التصوير الفوتوغرافي والتزلج على الرمال والاستمتاع بقيادة السيارات على الكثبان الرملية بينما غروب الشمس يحدد وقت "لمة" العائلة وبداية وقت السمر واكتشاف جماليات النجوم.