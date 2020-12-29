رغم التراجع الحاد في السفر.. ارتفاع عدد وفيات حوادث الطيران في 2020

ارتفع عدد الوفيات جراء حوادث الطائرات في عام 2020 على الرغم من التراجع الكبير في السفر الجوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأفاد مركز تقييم بيانات تحطم الطائرات النفاثة في هامبورج أن 318 شخصا لاقوا حتفهم بشكل إجمالي في حوادث طيران تجاري خلال عام 2020، بزيادة قدرها 25 وفاة عن عام 2019.

يأتي هذا بالرغم من تراجع عدد الحوادث المميتة التي تشمل طائرات من 27 حادثا في 2019 إلى تسعة فقط في 2020.

وترجع الزيادة في عدد الوفيات للعام الجاري إلى أن معظم تلك الوفيات أو 86% تعود إلى حادثين، هما إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران في يناير وتحطم طائرة تجارية باكستانية في كاراتشي خلال مايو.

وتوفي 176 شخصا في حادث الطائرة الأوكرانية بإيران، بينما توفي 97 شخصا كانوا على متن طائرة كاراتشي.

ويقدر اتحاد الصناعة الدولي أن نشاط الطيران قد انخفض بنسبة تصل إلى 70% على مدار عام 2020 بأكمله في بعض المناطق وفقا للألمانية.