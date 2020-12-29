أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

عمومية "سلامة للتأمين" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتاريخ 1442/05/13هـ الموافق2020/12/28م وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 25.03% من خلال وسائل التقنية الحديثة و حضورياً في المركز الرئيسي للشركة بجدة برج سلامة طريق المدينة المنورة.
وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الحالية ابتداءًا من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق2020/12/28م و حتى انتهاء الدورة بتاريخ 2022/07/24م علماً بأن المرشحين كالتالي:
1. الأستاذ/ خالد بن جبر الزايدي
2. الأستاذ/ رائد فهد الرصيص
3.الأستاذ/ وليد محمد مرعي

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية :
1- احمد طارق مراد. رئيس مجلس الادارة
2- عمر ناصر مخارش. نائب رئيس مجلس الإدارة
3- مازن ابراهيم عبدالسلام
4-خالد جبر الزايدي
5-أكرم عمر جاد
6-رائد عبدالملك ال قاسم

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
1-  احمد طارق مراد رئيس اللجنة التنفيذية
2- مازن ابراهيم عبدالسلام رئيس لجنة المخاطر
3- رائد عبدالملك ال قاسم رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية