"نسيج" تقدم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم إلى هيئة السوق

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية اليوم أنه إشارة إلى إعلانها السابقلا بتاريخ 11/02/1442هـ الموافق 28/09/2020م المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 150مليون ريال سعودي.

تعلن الشركة عن تقديمها يوم الإثنين 13/05/1442هـ (الموافق 28/12/2020م) ملف طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية. علماً بأنه قد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح، هذا وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن