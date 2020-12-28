عبر منصة "صحة" .. 3 ملايين إجازة مرضية في السعودية تم إصدارها خلال 2020

أصدر المجلس الصحي ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية 3 ملايين إجازة مرضية إلكترونية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة صحة منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونيا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

وتعد منصة صحة إحدى مبادرات وزارة الصحة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأتمتة العمليات المختصة بالإجازة المرضية وتوحيد الإجراءات والخدمات وتسهيلها وربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماما.

وأكد الدكتور نهار العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي أن منصة صحة تقدم خدمة نوعية متميزة للمواطنين إلكترونيا تشمل العديد من الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتوفير وسيلة حديثة وميسرة للمنشآت الصحية وجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية. فضلا عن تسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية وإلغاء التعامل الورقي وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية للمستفيدين.

من جانبه أوضح المهندس هاشم أبوبكر مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية إن الاستعلام عن خدمة الإجازة المرضية تمكن الأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية في أي وقت بشكل إلكتروني وذلك بإدخال رقم الهوية أو الإقامة "مريض أو مرافق" مع الرقم المرجعي الخاص بالإجازة المرضية حيث يتم استلام رسالة نصية من منصة صحة بالرقم المرجعي الخاص بالإجازة وذلك بعد إتمام عملية التدقيق ويستلم الطبيب المصدر للإجازة بريدا إلكترونيا يفيد بصدور إجازة مرضية باسمه.

يشار إلى أن منصة صحة طورت خدماتها العديدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتكون محورا إستراتيجيا في تحقيق أهدافها حيث تتميز بالحفاظ على مصداقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة والتحقق من صحة بيانات المريض - الطبيب وموثوقية الإجازة المرضية بالإضافة إلى تميزها بأنها منصة واحدة لإصدار تقارير الإجازات المرضية وكذلك توحيد نماذج تقرير الإجازة المرضية في جميع المنشآت الصحية في المملكة.