رئيس وزراء بريطانيا: إتفاقية التجارة بداية جديدة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم بإتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل، بحسب "رويترز" .

وقال جونسون في تغريدة على تويتر "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. رحبت بأهمية الإتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين." وأضاف قائلا "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الإتفاقية والعمل سويا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ."