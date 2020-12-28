محللون: "الصخري الأمريكي" يواجه أصعب موجات الركود .. انخفاض الإنفاق وتعدد الإفلاسات

توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما سجل أول خسارة أسبوعية في الأسبوع الماضي، بعد سبعة أسابيع من المكاسب المتتالية، حيث تتلقى الأسعار دعما من انتشار عملية التطعيم بلقاح كورونا الجديد خاصة في الاتحاد الأوروبي التي بدأت يوم أمس، إلى جانب التوصل إلى تسوية بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي من خلال إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين ينظم العلاقات في الفترة المقبلة.

وأوضح لـ«الاقتصادية» مختصون أن المكاسب السعرية يكبحها استمرار وتيرة الإصابات المرتفعة بالفيروس، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بظهور سلالة جديدة أو أكثر من فيروس كورونا وهو ما يعزز المخاوف على الطلب العالمي ويزيد الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة.

وذكروا أن آفاق الطلب على النفط الخام مطمئنة بشرط سرعة تجاوز آثار محنة كورونا قريبا، مشيرين إلى توقعات صادرة عن شركة بريتيش بتروليوم – قبل الجائحة - تؤكد أن الطلب على النفط سيظل عند مستويات 2018 البالغة 97 - 98 مليون برميل يوميا حتى عام 2030 قبل أن ينخفض إلى 94 مليون برميل يوميا في عام 2040، ثم إلى 89 مليون برميل يوميا بعد ثلاثة عقود من الآن، موضحين أن هذا يمثل خسارة في الطلب أقل من 1 في المائة، سنويا حتى عام 2050.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش إي" الدولية للطاقة إن التقلبات السعرية ستظل مهيمنة على السوق في الأسبوع الجاري على الرغم من أن الأسعار ستتلقى دعما نسبيا من نجاح عملية التطعيم في الاتحاد الأوروبي وانخفاض مستوى القلق في الأسواق وزيادة الآمال في انتصار وشيك على الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن السوق النفطية على الأرجح ستستأنف المكاسب السعرية هذا الأسبوع بعد تعثر استمر أسبوعا واحدا نتيجة ظهور السلالة الجديدة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا في بريطانيا ودول أخرى ما أدى إلى اتساع رقعة الإغلاق وزيادة مخاطر انكماش الطلب العالمي خاصة على الوقود.

ويرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن هناك تأثيرا جيدا لعوامل إيجابية تعزز فرص المكاسب، لكن مخاطر الخسائر ما زالت قائمة في ظل هذه الأسواق المتوترة والمتأرجحة، مشيرا إلى أن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية يبث كثيرا من التفاؤل في السوق، إضافة إلى استمرار حالة ضعف الدولار.

وتوقع أن يكون للاتفاقية التي تم إبرامها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تأثير جيد وممتد على الأسواق مع انحسار المخاوف من الحروب التجارية، مشيرا إلى أن تعافي الطلب هو طريق طويل وشاق، لافتا إلى أن تحالف "أوبك +" يسعى من خلال اجتماعات شهرية مرتقبة في عام 2021 تبدأ في 4 كانون الثاني (يناير) إلى تعزيز حالة التوازن بين العرض والطلب وتفادي تجدد تخمة المعروض في الأسواق.

من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص شؤون الطاقة إن نجاح عملية التطعيم في الاتحاد الأوروبي مبشرة وتنبئ عن انتهاء قريب لعمليات الإغلاق الاقتصادي وبالتالي زيادة آمال انتعاش الطلب، لافتا إلى أن حالة التفاؤل مدعومة أيضا من وجود عديد من اللقاحات المرشحة القابلة للتداول حاليا، معتبرا أن هناك فرصة جيدة لأن يتعافى الاقتصاد العالمي بمعدل أسرع من المتوقع وبالتالي يساعد ذلك الطلب النفط على التعافي بسرعة أكبر من التقديرات السابقة.

وذكر أن قضية وفرة العرض عادت لتلقي بظلالها على السوق مجددا بسبب المخاوف من عودة تخمة المعروض النفطي وضخامة الموارد التي يتم اكتشافها، مشيرا إلى أن الطلب على النفط الخام سيظل راسخا ومهيمنا على مزيج الطاقة على الرغم من مبالغة البعض في تقدير قدرة مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية على استبدال الوقود الأحفوري.

بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية إن الاستثمارات النفطية تواجه أزمة في ظل تداعيات الجائحة الحالية، لافتة إلى تقارير دولية تؤكد أن دول "أوبك +" لديها حاليا نحو ثمانية ملايين برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية للنفط الخام إلا أن ظروف السوق الراهنة ومستويات الأسعار الحالية لا تدعم إجراء كثير من أعمال التنقيب والحفر، مشيرة إلى أن أي زيادات لـ"أوبك +" في العام المقبل ستكون دقيقة ومحسوبة وتعتمد في الأساس على تغطية النقص الناتج عن انكماش النفط الصخري الأمريكي.

وأضافت أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري يواجه واحدة من أصعب موجات الركود والانكماش نتيجة خفض الإنفاق وتعدد حالات الإفلاس والتخفيضات الكبيرة المستمرة في الاستثمار، مشيرة إلى أن التعافي سيجري لاحقا، لكن بوتيرة بطيئة منوهة إلى أهمية مشكلة النضوب السريع للآبار الأمريكية ما يتطلب حفرا مستمرا لتجديد الإمدادات المفقودة، متوقعة استمرار عودة تنامي عدد الحفارات في الولايات المتحدة مع تعافي الأسعار تدريجيا.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي وقبل العطلة العامة يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط الخميس مدعومة بعمليات شراء لإغلاق دفاتر الأسبوع في أواخر جلسة هزيلة.

وكانت السوق قد ارتفعت مع توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة لما بعد خروج لندن من الاتحاد، ثم تخلت عن تلك المكاسب، ثم انتعشت في الجلسة الأمريكية لتغلق على مكاسب طفيفة.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 48.23 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة تسعة سنتات عند 51.29 دولار.

وجاءت أحجام التداول هزيلة في الجلسة الأخيرة قبيل عطلة عيد الميلاد. وعلى مدار الأسبوع، تراجع الخام الأمريكي 1.6 في المائة بينما فقد "برنت" 2 في المائة.

وارتفعت الأسواق بقوة منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وسط تقدم على صعيد اللقاحات وصدور الموافقات عليها في دول عديدة. وعالميا، ما زالت الإصابات بالفيروس تتنامى، وستظل الجائحة تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين لعدة أشهر.

رصدت سلالات جديدة من فيروس كورونا، يبدو أنها أسرع انتشارا، في بريطانيا ونيجيريا ودول أخرى.

ويتوقع أربعة صناع دواء على الأقل أن تكون لقاحاتهم فعالة ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي ظهرت في بريطانيا، ويجرون اختبارات لتأكيد ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبإبرامها اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تتفادى بريطانيا انسحابا تعمه الفوضى من أحد أكبر تكتلات التجارة في العالم، وهو ما كان سيوقد، بحسب محللين كثيرين، شرارة تقلبات جديدة في أسواق المال.