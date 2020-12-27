اليابان تتراجع عن تحريم الاستحواذ العدائي .. كانت تراه اختصاص الأجانب

عندما كانت سوق طوكيو تركز على صراع عجيب من أجل مجموعة الفنادق والعقارات، أونيزو، في منتصف 2019، أجرى ستيفن شوارزمان مكالمات مع بعض قادة الأعمال الأقوى والأكثر نفوذا في اليابان.

بعد أعوام من مراقبة التغير البطيء للغاية والإخفاقات المذهلة والمحظورات عميقة الجذور حول هذا الموضوع، كان لدى مؤسس بلاكستون سؤال: إذا كان من الممكن شرح منطق الصفقة بالكامل، فهل الدولة الآن جاهزة لإنشاء صندوق أجنبي أو شركة أسهم خاصة لتقديم عرض غير مرغوب فيه لشركة يابانية مدرجة؟

جاءت الإجابات مفاجأة. على الرغم من عدم نجاح أي محاولة غير مرغوب فيها للحصول على شركة كبيرة من قبل شركة من دون حصة حالية في اليابان، إلا أن الأمور كانت تتغير بسرعة. وعلى الرغم من فشل سلسلة من محاولات الاستحواذ العدائية في وقت سابق من ذلك العام، التي شملت مزايدين يابانيين وأهدافا يابانية، إلا أنهم ألمحوا إلى ما قد يكون ممكنا قريبا.

قال أحد الأشخاص الذين استشارتهم بلاكستون: "أربعة أعوام من نشاط المساهمين المتصاعد، وقواعد الحوكمة والإشراف والمراجعات على إرشادات الدمج والاستحواذ أضعفت بعض المقاومة التي كانت تطبَق في الماضي". حتى وسائل الإعلام المالية اليابانية، التي كانت في الماضي سلبية تماما بشأن أي شيء يمكن وصفه "بالعداء"، بدأت في إعادة التفكير في موقفها.

وعلى الرغم من أن بلاكستون قررت عدم اتخاذ أي خطوة، إلا أن متخصصي الاندماج والاستحواذ يقولون اليوم إن التحول أصبح أوضح من أي وقت مضى.

شركات يابانية كبرى – بما في ذلك بيت التجارة، إيتوتشو، وشركة السفر HIS ومجموعة المنتجات البصرية والليزر، هويا – قدمت عروضا غير مرغوب فيها لشركات محلية. في أيلول (سبتمبر) وصل النهج العدائي كتكتيك إلى صناعة المطاعم اليابانية المجزأة عندما نجحت كولووايد في الاستحواذ على أوتويا – وهي سلسلة تمتلك فيها بالفعل حصة كبيرة.

ساعد كل ذلك على القضاء على الاتهام الذي طال أمده بأن مثل هذه التحركات هي من اختصاص "غير اليابانيين" من الكواسر الأجانب. يقول مصرفيون ومحامون إن ذلك قد يمهد الطريق في النهاية لمزيد من مثل هذه العروض من الصناديق والشركات الأجنبية.

أثبتت صفقة واحدة – عرض الاستحواذ غير المرغوب فيه بملياري دولار من قبل سلسلة متاجر المستلزمات المنزلية، نيتوري، للمنافس الأصغر، شيماشو، في تشرين الأول (أكتوبر) – أنها محورية في تغيير المفاهيم. قال كينساكو بيسشو، رئيس المجموعة الاستشارية للاندماج والاستحواذ في ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: "سيكون وضع شيماشو حافزا معقولا للتغيير في سوق الاندماج والاستحواذ اليابانية. لم ينظر الناس إلى هذه الصفقة على أنها محاولة شريرة أو عدائية. بدلا من ذلك، كان ينظر إليها على أنها نهج غير مرغوب فيه مع عرض متفوق".

كان عرض نيتوري أعلى بكثير من عرض تم الاتفاق عليه سابقا لشركة شيماشو من دي سي إم، مشغل متاجر مستلزمات منزلية ياباني آخر. بموجب إرشادات الاندماج والاستحواذ اليابانية التي تم تقديمها في 2019، أنشأت شيماشو لجنة خاصة لفحص العطاء الجديد، وخلصت إلى أنه مفيد للمساهمين وفتحت مناقشات مع نيتوري. أوصت شيماشو في النهاية بالعرض الأعلى.

يقول المستشارون المعنيون مباشرة إن التقدم السلس في محاولة نيتوري غير المرغوب فيها يشير إلى أن الأفكار المسبقة القديمة بدأت تتبخر. أدى ذلك أيضا إلى زيادة مفاجئة أخيرا في عمليات الاستحواذ الإدارية للشركات اليابانية المدرجة، كما يلاحظ المحللون، التي تدين إلى حد كبير بالخوف من الاستحواذ العدائي كما هي الحال بالنسبة لوصول صناديق الأسهم الخاصة الجاهزة لرعاية عمليات الاستحواذ.

تقول بنوك الاستثمار السائدة وشركات السمسرة وشركات المحاماة إن السياسة غير المكتوبة ضد التصرف نيابة عن مقدمي العروض المعادين قد تلاشت. وفقا لرؤساء عمليات الدمج والاستحواذ في ثلاثة بنوك استثمارية عالمية، كان يتم تجنب مثل هذا العمل في السابق للحفاظ على سمعة جيدة مع عملاء الشركات اليابانية، لكن هناك الآن كثير من الحالات التي يلعبون فيها دورا استشاريا. في بعض الحالات، قد يكون ذلك في السر وراء اتفاقيات عدم إفشاء.

تقر ثلاث من أكبر شركات المحاماة في اليابان بأنها منفتحة على تقديم المشورة لهؤلاء العملاء، على الرغم من أنها تؤكد أن القرارات سيتم اتخاذها بعناية على أساس كل حالة على حدة.

قال يوشينوبو فوجيموتو، الشريك في أكبر شركة محاماة في اليابان، نيشيمورا آند أساهي: "حتى العام الماضي، كان الخبراء مثل المحامين وشركات الأوراق المالية والمصرفيين مترددين حقا في التعاون في العروض العدائية. لكن هذا تغير لأن لديك الآن شركات عادية جدا تقوم بعمليات استحواذ غير مرغوب فيها أو عدائية".

يقول محامون في شركة موري هامادا آند ماتسوموتو، وهي جماعة قانونية كبيرة أخرى، إنهم لن يستبعدوا تقديم المشورة لشركة ما بشأن محاولة عدائية طالما أن "القضية لا تنطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة".

الشركات التي تشارك في العروض غير المرغوب فيها لم تعد أيضا عرضة لانتقادات عامة شديدة. ويمثل ذلك تغييرا كبيرا عن محاولة الاستحواذ العدائية الفاشلة لشركة ستيل بارتنرز على شركة صناعة التوابل، بول دوج صوص Bull-Dog Sauce في 2007. وقد تم تصنيف صندوق الناشطين الأمريكيين على أنه مستثمر مسيء من قبل محكمة طوكيو العليا.

قال كازواكي توبيوكا، محامي الاندماج والاستحواذ في أندرسون موري آند توموتسوني: "في السابق، امتنعت الشركات المدرجة الكبيرة عن تقديم عروض غير مرغوب فيها بسبب مخاوف تتعلق بسمعتها. لكن يبدو الآن أن رد الفعل التحسسي أقل وأن المزيد من الشركات تدرسه كخيار إذا كان بإمكانها اقتراح سعر معقول".

يقول أصحاب العلاقة إن المخاوف بشأن مخاطر السمعة للمصرفيين والمحامين تبلورت منذ نحو 15 عاما عندما قدمت أوجي بيبر ـ مقرها طوكيو ـ عرضا عدائيا لشراء هوكويتسو بيبر ميلز – وهي صفقة جاءت مع استراتيجية نمو مقنعة ومزايا للمساهمين في الشركة الأخيرة.

نومورا، بصفته مستشارا لشركة أوجي بشأن ما يعتقد البنك أنه سيكون انتصارا تاريخيا لمصالح المساهمين على التقاليد اليابانية، أخطأ الحساب. قوبل العرض بانتقادات قوية في وسائل الإعلام اليابانية. واستخدمت البنوك الإقليمية مقتنياتها لحماية هوكويتسو، بدلا من السعي للحصول على عائد أعلى، واشترت شركات صناعة الورق المنافسة حصصا ـ بخسارة ـ في الشركة المستهدفة، وانخرطت هوكويتسو في إصدار للأسهم الجديدة أضعف القيمة بشكل هائل. جاءت هذه التحركات بموافقة ضمنية من مؤسسة الأعمال اليابانية، لكن أصحاب العلاقة يقولون إنها تتعارض اليوم مع قوانين الحوكمة والإشراف في البلاد.

يقول المصرفيون إن مثل هذه الإصلاحات تجعل من السهل الحكم على ما إذا كانت محاولة الاستحواذ ستنجح. يتعين على الشركات اليابانية التي تتلقى عرضا عدائيا الآن تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لتقييم ما إذا كان ينبغي لمجلس الإدارة قبول العرض أم لا.

مع ذلك، لا يزال نهج اليابان تجاه العروض العدائية حذرا وحساسا، حيث يتخوف كثير من البنوك الاستثمارية من الإعلان عن سياستها علنا بشأن هذه المسألة. شركة دايوا للأوراق المالية، التي قدمت المشورة لكل من نيتوري وهويا في عرضيهما غير المرغوب فيهما، امتنعت عن التعليق. ويقول أشخاص مقربون منها إنها شاركت في صفقات أخرى من هذا القبيل.

غالبا ما يعتقد المصرفيون والمحامون الذين يدعمون مثل هذه الإجراءات أنه يمكنهم في النهاية تحويل محاولة غير مرغوب فيها إلى عرض ودي. كما أن مجموعة الشركات الكبيرة المحترمة المدرجة في البورصة التي تعد مقبولة بدرجة كافية لتقديم عروض عدائية هي صغيرة أيضا. في معظم الحالات لن يخاطر المصرفيون بخسارة فرصهم التجارية الأكثر تواترا وربحا في عمليات الدمج والاستحواذ الخارجية أو إصدارات الأسهم والسندات من خلال الانحياز إلى عميل آخر في نهج عدائي.

يعتقد كونيهيرو ميتا، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا للأوراق المالية، التي اكتسبت سمعة في تقديم المشورة لعروض عدائية في الأعوام الأخيرة، أن نقطة التحول الأكبر بالنسبة لليابان ستأتي عندما تبدأ الشركات المدرجة المعروفة في إطلاق مخاطبات غير مرغوب فيها للشركات التي ليست معروضة للبيع علنا من قبل.

قال ميتا: "السؤال هو من يفتح صندوق المشكلات أولا. في حالتي هويا ونيتوري، تلقت الشركات المستهدفة بالفعل عرضا وديا من مكان آخر. يمكن للشركات الكبرى طرح عروض الأسعار عندما تكون الأهداف معروضة للبيع بالفعل، لكن لا يزال من الصعب عليهم اتخاذ الخطوة الأولى تجاه شركة لم يتم طرحها للبيع بعد".





عروض الاستحواذ العدائية تكتسب قوة دافعة



تموز (يوليو) 2019: أطلقت شركة السفر والفنادق اليابانية HIS عرضا غير مرغوب فيه لمجموعة أونيزو للفنادق والعقارات. ردا على ذلك، سعت أونيزو إلى صفقة بديلة مع الأسهم الخاصة، لكن ذلك أثار سلسلة من العروض العدائية الأخرى من قبل صناديق خارجية ومشترين محتملين آخرين. انتهت العملية باستحواذ موظفي أونيزو على مجموعتهم، بدعم من الأسهم الأجنبية الخاصة.

أيلول (سبتمبر) 2020: نجحت كولووايد في استيلاء عدائي على منافستها أوتويا، التي كانت تعاني. قبل تقديم العرض في تموز (يوليو)، كانت كولوايد تمتلك 19.2 في المائة في منافستها. كانت إدارة الشركتين على خلاف حول أسلوب وسعر قوائم الطعام، وجادلت أوتويا بأن تدخل كولووايد من شأنه أن "يقلل بشكل واضح" من جودة طعامها.

تشرين الثاني (نوفمبر) 2020: نجح متجر الأثاث المخفض، نيتوري، في عرض بقيمة ملياري دولار لشراء سلسلة شيماشو للأدوات والمعدات الشخصية. تمثل الصفقة أول نجاح في اليابان لاستراتيجية الاستحواذ التي لا يمتلك فيها المشتري أي حصة في الهدف قبل اتخاذ نهج غير مرغوب فيه.