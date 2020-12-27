هبوط أسهم مصر بعد إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة

انخفضت الأسهم المصرية انخفاضا حادا اليوم الأحد بعدما أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ارتفعت الأسهم السعودية بعد اكتشاف أربعة حقول نفط وغاز جديدة.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة، أدنى مستوى منذ يوليو 2014.

هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة بعدما حقق مكاسب على مدار ثلاث جلسات متتالية حيث تراجعت معظم الأسهم. وفقد سهم البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية للدخان 1.3 بالمئة لكل منهما.

ومن بين الأسهم القليلة الرابحة، زاد سهم مستشفى كليوباترا 2.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أنها ستستحوذ على مستشفيات مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية في مصر.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.4 بالمئة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 بالمئة وكيان للبتروكيماويات 3.6 بالمئة.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المملوكة للدولة اكتشاف النفط في بئر العجرمية بشمال غرب مدينة رفحاء، حيث أظهرت الاختبارات معدل تدفق بلغ 3850 برميلا يوميا.

صعد المؤشر السعودي 4.2 بالمئة منذ بداية العام وهو أفضل أداء بين نظرائه في الخليج. وفقد مؤشر دبي 0.5 بالمئة لينهي موجة صعود لثلاث جلسات. ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة، وانخفض سهم داماك العقارية 3.5 بالمئة.

أقرت دبي، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021، أقل 14 بالمئة عن موازنة 2020، بحسب "رويترز".

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.6 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة وتراجع سهم اتصالات 0.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.3 بالمئة، مواصلا مكاسب الجلسات السابقة.

وارتفع سهم أريد للاتصالات 2.8 بالمئة ومصرف الريان 0.9 بالمئة. السعودية زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8741 نقطة أبوظبي هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5096 نقطة دبي فقد المؤشر 0.5 بالمئة ليسجل 2516 نقطة قطر صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10564 نقطة مصر هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10586 نقطة البحرين ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1494 نقطة سلطنة عمان زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3615 نقطة الكويت خسر المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 6069 نقطة