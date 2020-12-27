أرامكو تفتح باب الترشيح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

أعلنت أرامكو السعودية عن فتح باب الترشيح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة أرامكو السعودية للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ في 3 مايو 2021م وتنتهي في 2 مايو 2024م.

يجوز لأي مساهم - أو مجموعة من المساهمين - (غير الدولة) يملك أكثر من (0.1%) من الأسهم العادية لأرامكو السعودية ("مساهم مؤهل") تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، شريطة أن يكون المساهم المؤهل قد قدم إشعاراً خطياً بهذا الترشيح مرفقاً به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقاً لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة .

سيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

يرجى العلم بأنه لن يتم النظر في أي طلب ترشيح غير مستوفي للشروط أدناه.

يجب تقديم طلبات الترشيح قبل تاريخ انتهاء باب الترشيح إما عن طريق التسليم باليد أو عن طريق خدمة بريد سريع معترف بها دولياً (مثل "فيد إكس" أو "دي إتش إل" أو غيرهما) إلى إدارة علاقات المستثمرين في الشركة.

يجب أن تُرسل جميع طلبات الترشيح المقدمة وفقاً لما ورد أعلاه إلى العنوان الآتي:

إدارة علاقات المستثمرين

مبنى الإدارة الشمالي

غرفة رقم 3030 (AN-3030)

أرامكو السعودية

الظهران 31311

المملكة العربية السعودية