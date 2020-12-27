مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 15 % في 2021

قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن من المقرر زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى 7.540 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 بما يزيد نحو 15 في المائة عن إنتاج 2020.

وبحسب "رويترز" كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2020 قد بلغ 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا وفقا للتقرير. وتشهد مصر طفرة في إنتاج الغاز بفضل الحقل ظهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة. وفي الأعوام القليلة الماضية رسمت مصر حدودها البحرية مع بعض الدول في شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب عن موارد الطاقة دون منازاعات.