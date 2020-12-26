ملايين الأمريكيين يواجهون فقدان إعانات البطالة

ملايين الأمريكيين معرضون لفقدان إعانات البطالة التي كانت تقدمها الحكومة، مع اعتراض الرئيس دونالد ترمب على التوقيع على حزمة تمويل قيمتها 2.3 تريليون دولار للإنفاق الحكومي وتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا، قائلا إنها لا تقدم ما يكفي من العون للمواطن العادي.

وفاجأ ترمب أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء عندما عبر الأسبوع الماضي عن عدم رضاه عن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يوفر 892 مليار دولار لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، تشمل إعانات بطالة ينقضي أجلها أمس السبت و1.4 تريليون دولار لمخصصات حكومية اعتيادية.

ووفقا لـ"رويترز"، دون توقيع الرئيس، يفقد نحو 14 مليون فرد إعانات البطالة بحسب بيانات وزارة العمل، إلى جانب توقف الحكومة عن جانب من أعمالها بدءا من الثلاثاء المقبل ما لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون تمويل حكومي لسد هذه الفجوة قبل ذلك.

وبعد شهور من المشاحنات، اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة التمويل مطلع الأسبوع الماضي وبدعم من البيت الأبيض. ولم يعترض ترمب، الذي يسلم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، على بنود مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في الكونجرس مساء اليوم.

لكنه يشكو منذ ذلك الحين من أن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية، في حين أن الإعانة التي تقدم مرة واحدة لملايين الأمريكيين المتضررين وقدرها 600 دولار للفرد ضئيلة جدا. وطالب برفعها إلى ألفي دولار.

وكتب في تغريدة على "تويتر" في يوم عيد الميلاد الذي قضى معظمه في منتجعه مار الاجو في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا "لماذا لا يريد الساسة منح الناس ألفي دولار بدلا من 600 فقط؟ وفروا لشعبنا المال".

ويتفق عديد من خبراء الاقتصاد مع فكرة أن الإعانة التي يوفرها مشروع القانون ضئيلة للغاية، لكنهم يرون أن تقديم الدعم فورا لا يزال ضرورة ومحل ترحيب.

وقال مصدر مطلع إن اعتراض ترمب على مشروع القانون فاجأ عديدا من المسؤولين في البيت الأبيض. ونظرا لأن استراتيجية الرئيس إزاء مشروع القانون غير واضحة، فإنه لم يستخدم حق الفيتو لمنعه ولا يزال يوجد متسع للتوقيع عليه في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يبقى ترمب في مار الاجو حيث عرض عليه مشروع القانون، أما بايدن، الذي لا يزال ترمب يرفض فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، فيقضي العطلة في ولاية ديلاوير مسقط رأسه وليس لديه أي مناسبات عامة مقررة.

ويأخذ ترمب أيضا على قانون تمويل البنتاجون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفيدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وقال، "من هذه القواعد انتصرنا في حربين عالميتين".

ويرفض ترمب أيضا تدابير تناقض جهوده لإعادة قواتنا إلى الديار من أفغانستان وألمانيا وكوريا الجنوبية. وتابع "لكل هذه الأسباب لا يمكنني دعم هذا النص الذي يضع مصالح الطبقة السياسية في واشنطن فوق مصالح الشعب الأمريكي".

ويرفض ترمب حتى الآن الاعتراف بهزيمته في الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، ويبدو أنه يطبق سياسة الأرض المحروقة مع اقتراب موعد خروجه من البيت الأبيض. ودان معارضوه أيضا موقفه من موازنة الدفاع التي تتم المصادقة عليها بإجماع يتخطى الأحزاب السياسية.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أخيرا، "إن الديمقراطيين سيصوتون لتجاوز هذا الفيتو"، لكن المعارضة الرئاسية تضع معسكرها في موقف محرج.

بدوره أكد جيم إنهوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الجمهوري، دعمه للنص "الأساسي لأمننا القومي وقواتنا"، مشيدا بأداء ترمب لمصلحة العسكريين.

ومشروع القانون هذا مختلف عن نص الموازنة الذي يضم خطة دعم للاقتصاد الأمريكي، الذي يلوح ترمب أيضا بفرض الفيتو عليها للحصول على مال أكثر للعائلات، واضعا النواب الجمهوريين تحت ضغط كبير.

وفي مقطع فيديو نشره على "تويتر"، أعلن الثلاثاء رفضه خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة نحو 900 مليار دولار التي أقرها في الليلة الماضية الكونجرس بعد أشهر من العرقلة، مطالبا برفع قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

ويأتي هذا التجاذب المفاجئ مع البرلمانيين ليضاف إلى تجاذب آخر حول موازنة دفاع الولايات المتحدة التي وضع ترمب فيتو عليها قبيل انطلاقه إلى العطلة.

وعلى "تويتر" أيضا يطرح ترمب نظريات ترفضها كل الأطراف بما في ذلك المحاكم، تقول، "إنه كان ضحية تزوير انتخابي هائل". وكرر ذلك الثلاثاء في تغريدة مستخدما حروفا كبيرة، فكتب "الديمقراطيون تخلصوا من مئات آلاف بطاقات الاقتراع في ولايات رئيسة في وقت متأخر مساء. كانت انتخابات مزورة".

من جهة أخرى، أشاد كون كوجلن المحلل السياسي والباحث البريطاني، أحد كبار زملاء معهد جيتستون الأمريكي، ومحلل الشؤون الدفاعية بصحيفة ديلي تليجراف البريطانية بترمب وبما حققه من إنجازات في الشرق الأوسط.

ويقول كوجلن في تقرير نشره معهد جيتستون إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب المقبلة، أوضحت أن أحد أهم أولوياتها هي تبني موقف جديد في تعاملات واشنطن مع الشرق الأوسط.

ويرى كوجلن أنه على الرغم من أن أعضاء فريق بايدن الجديد، وأغلبيتهم من الشخصيات التي عملت مع إدارة أوباما، حريصون على تأكيد جدول أعمال سياسة جديدة بالنسبة للمنطقة، فإنهم يحتاجون أيضا إلى مراعاة أنه يتعين عليهم وهم يفعلون ذلك، عدم تبديد الإرث الهائل الذي قام الرئيس دونالد ترمب ببنائه في المنطقة.

وأضاف أنه من المهم تذكر أنه عندما تولى ترمب منصبه كانت المنطقة ما زالت تتعافى من التداعيات الوخيمة للتعامل الذي يتسم بعدم الكفاءة والسذاجة مع المنطقة من جانب الرئيس السابق باراك أوباما.