رغم تراجع المؤشر 4.7 % .. "تداول" أكبر بورصات الشرق الأوسط بالقيمة السوقية والتاسعة عالميا

على الرغم من تراجع مؤشر السوق "تاسي" 4.7 في المائة، ليغلق عند 7907.7 نقطة مقابل 8299.1 نقطة بنهاية سبتمبر السابق له، حافظت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" على المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا من حيث القيمة السوقية في نهاية أكتوبر الماضي، بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.3 تريليون دولار.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، فإن السوق السعودية تصدرت البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.3 تريليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية أكتوبر الماضي بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 375 في المائة.

وجاء ذلك نتيجة لإدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار في الوقت الحالي.

وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات في العالم 4 في المائة (2.8 تريليون دولار) خلال شهر، لتبلغ 73.08 تريليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 70.28 تريليون دولار بنهاية سبتمبر السابق له.



العشرة الكبار

جاء ترتيب أكبر عشر بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ22.38 تريليون دولار، متراجعة 4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وثانيا حلت بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ16.1 تريليون دولار، مرتفعة 32 في المائة، ثم بورصة شنغهاي "الصين" ثالثا بـ6.23 تريليون دولار، مرتفعة 25 في المائة.

فيما جاءت بورصة طوكيو "اليابان" رابعا بـ6.12 تريليون دولار، متراجعة 1 في المائة، ثم بورصة هونج كونج "الصين" بـ5.59 تريليون دولار، مرتفعة 36 في المائة.

وفي المركز السادس جاءت بورصة شنزو "الصين" بـ4.77 تريليون دولار، مرتفعة 45 في المائة على أساس سنوي، ثم يورونكست "أوروبا" بـ4.23 تريليون دولار، متراجعة 11 في المائة.

ثامنا بورصة لندن "بريطانيا" بـ3.17 تريليون دولار، متراجعة 23 في المائة، وتاسعا سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة سوقية 2.3 تريليون دولار، وفي المركز العاشر جاءت بورصة تورونتو "كندا" بـ2.2 تريليون دولار، متراجعة 2 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية