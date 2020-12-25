تمزق الدرجة 2 يبعد حمدالله 6 أسابيع

أثبتت الفحوص الطبية التي أجراها المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر لكرة القدم، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية يحتاج معه إلى الراحة والعلاج من أربعة إلى ستة أسابيع. وكان حمدالله قد تعرض للإصابة خلال نزال الباطن 2 /1 في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكن من إكماله، حيث غادر الملعب متأثرا بها وحل مكانه رائد الغامدي (68).وينتظر أن يجري اللاعب علاجا مكثفا وفي حال لم يتجاوز اختبارات العودة للملاعب التي سيجريها بعد أربعة أسابيع للتأكد من إمكانية مشاركته فإنه قد يستمر لأسبوعين إضافيين في برنامجه العلاجي. على صعيد آخر، يجري النصر اليوم تدريبه الأول على ملعب "مرسول بارك" قبل خوض لقاء ضمك على الملعب نفسه، الذي سيكون الملعب الرسمي ابتداء من الجولة العاشرة بعد اعتماد رابطة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد زيارة أربع لجان أمس للملعب وتوفير شركة الوسائل السعودية لجميع المتطلبات.ميدانيا، واصل النصر استعداداته للقاء ضمك، حيث ركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الجوانب اللياقية في بداية المران، بعدها أجرى عددا من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة كروية شهدت اعتماده على المهاجم الغامدي ليكون بديلا عن الغائب حمدالله.