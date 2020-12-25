جوميز: المنافسة بعودة النصر

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، أن زيادة المنافسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لن تعود إلا بعودة النصر، وقال "حقيقة أتمنى عودة النصر إلى مكانه الطبيعي واستعادته مستواه، من أجل زيادة حجم المنافسة في الدوري".وبعد تسع جولات، يحتل النصر المركز قبل الأخير، حيث يمتلك في رصيده سبع نقاط من فوزين وتعادل وست خسائر، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 22 نقطة.وكان المشجع قد استوقف جوميز قبل أن يهم بركوب سيارته وسأله قائلا "هل يمكن أن نراك في النصر؟" من خلال مقطع فيديو حيث رد المهاجم الفرنسي بأنه لا بد أن يعود النصر إلى وضعه الطبيعي، ويستعيد مكانه في مراكز المقدمة أعلى الترتيب كالسابق، لأن المنافسة تحتاج دائما إلى وجود الهلال والنصر في الصدارة.يذكر أن مشجع النصر شكر جوميز، مؤكدا أنه يحترمه كثيرا رغم أنه يلعب مع الهلال.