«الانضباط» تستفسر من «أنت ناوينا»

استفسرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من نادي الفيصلي بشأن العبارة "أنت ناوينا"، التي أطلقها أحد الإداريين للحكم تركي الخضير في لقاء الاتفاق، الذي خسره فريقه 0 /4، في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لمحمد المطيري، ثم أتبعه بمدلج المدلج، حيث يتردد بأن الأخير تلفظ بها. وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق، البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم 45 ألف ريال، إضافة إلى اللاعبين عبدالرزاق حمدالله 30 ألف ريال وسلطان الغنام 20 ألف ريال بعد غيابهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انترفيو بعد نهاية مباراة الرائد ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.كما ألزمت محمد منشى وبيدرو مانويل مسؤولي نادي الوحدة بدفع ألف ريال لكل واحد بعد مخالفتهما بعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مواجهة العين في الدوري، إضافة إلى عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية أثناء مباراة العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث غرمته 20 ألف ريال.كما ألزمت لجنة الانضباط نادي الفيحاء بدفع 15 ألف ريال بعد حصول ستة لاعبين على إنذارات وطرد في مباراة جدة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كما أوقفت اللاعب أحمد با مسعود بعد استخدامه أفعالا وألفاظا عدوانية ومهينة تجاه حكم المباراة وتغريمه 30 ألف ريال.