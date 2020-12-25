«المركزي الأوروبي» وتفويضه السري الجديد «2 من 2»

التفويض الجديد للبنك الأوروبي المركزي الذي لا يجرؤ على التصريح باسمه منع اليورو من الانهيار نتيجة للجائحة، وهو احتمال كان يخشاه كثيرون في وقت مبكر، لقد وضع منطقة اليورو على أرضية صلبة، ما أدى إلى تعميق التكامل والتضامن المالي في أوروبا - الأمر الذي جعل سندات الدول الأعضاء الأكثر ضعفا جذابة على نحو متزايد في نظر المستثمرين الدوليين - في الوقت المناسب تماما في مواجهة الموجة الثانية من الإصابات بعدوى المرض. ربما كانت سياسات تضييق الفوارق هي الإجراء الأكثر أهمية الذي اتخذ في اجتماع مجلس المحافظين في الأسبوع المنصرم، عندما أطلق جولة جديدة من التحفيز، ووعد بشراء سندات إضافية بقيمة 500 مليار يورو (608 مليارات دولار) من خلال توسيع برنامج مشتريات الطوارئ أثناء الجائحة من 1.35 تريليون يورو إلى 1.85 تريليون يورو. في الوقت ذاته حيث يحول البنك المركزي الأوروبي تركيزه بعيدا عن هدف التضخم، فإنه يعمل وفقا لغرض ثابت عندما يتعلق الأمر باستقرار الفوارق.كان الدور الذي لعبته كريستين لاجارد في الاتجاه الجديد الذي تبناه البنك المركزي الأوروبي غامضا إلى حد ما. ففي آذار (مارس)، أشارت في مؤتمر صحافي عقده البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك ليس من مهامه تضييق الفجوة في تكاليف الاقتراض بين اقتصادات منطقة اليورو الأقوى والأضعف. لكن هذا التعليق أثار عمليات بيع بأسعار بخسة في أسواق السندات، ما اضطر فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إلى الاتصال هاتفيا بمؤسسات مالية رائدة لضمان عدم وجود سوء فهم حول سياسة البنك المركزي الأوروبي.من جانبها، أصبح موقف لاجارد الآن مختلفا تمام الاختلاف عن الموقف الذي أعربت عنه في وقت سابق من هذا العام. الواقع، إنها تبدو أقل شبها بذاتها في آذار (مارس)، وأكثر شبها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دأب على عد دعم الدول الطرفية والتكامل بين الشمال والجنوب مسألة شديدة الأهمية. أيا كان موقفها الأول، فقد تعافت لاجارد سريعا وأصبحت الزعيمة التي يحتاج إليها البنك المركزي الأوروبي. ربما تكون بصمات ماكرون أو لا تكون ظاهرة في مختلف جوانب الاستراتيجية الجديدة لتضييق الفوارق بحكم الأمر الواقع، لكن التكنوقراط الذين يعانون قصر النظر لم يعد بوسعهم السيطرة بشكل قصري على عملية صنع السياسات في البنك المركزي الأوروبي. وأصبح للساسة من ذوي الفهم العميق لما تحتاج إليه أوروبا تأثير ملموس، والنتائج الإجمالية أكثر من مرضية.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2020.