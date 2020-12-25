إعفاء ديون الطلاب يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي

تفوق أفراد جيل الألفية على جيل طفرة المواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية كأكبر كتلة في أمريكا، وسيشكلون هم والأصغر منهم تقريبا كتلة من الناخبين تعادل في حجمها الأجيال الأكبر سنا مجتمعة في دول مجموعة السبع بحلول نهاية العقد الحالي.

لكن مجموعات كبيرة من الشباب الأمريكيين يرفضون النظام السياسي القائم في البلاد. يظهر بحث أجراه مركز مستقبل الديمقراطية أن نسبة أقل بكثير منهم تدعم الديمقراطية مقارنة بجيل طفرة المواليد أو الجيل إكس (1965 ـ 1980)، أو بالطبع جيل ما بين الحربين العالميتين. ربما يكون ذلك بسبب ضآلة نصيبهم الاقتصادي في النظام. يشكل جيل الألفية نحو 25 في المائة من السكان، لكنهم يمتلكون نحو 3 في المائة فقط من ثروة الولايات المتحدة. لا يزال جيل طفرة المواليد، الذين كانوا يمتلكون 21 في المائة من الثروة في الفترة نفسها من حياتهم، يسيطرون على الأغلبية العظمى.

هذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الديمقراطي، جو بايدن، لخوض حملته الانتخابية لمنصب الرئيس باقتراح يتضمن إلغاء عشرة آلاف دولار من ديون الطلاب لكل مقترض فيدرالي، وهو اقتراح يكلف 400 مليار دولار. ديون الطلاب المؤلمة – متوسط الدين الذي يترتب على خريج كلية لمدة أربعة أعوام هو 30 ألف دولار – يمنع الشباب من شراء المنازل والسيارات والسلع الاستهلاكية الأخرى. وهذا بدوره يشكل رياحا معاكسة قوية للاقتصاد.

في نهاية كانون الثاني (يناير) من المقرر أن تنتهي فترة إعفاء سداد قروض الطلاب المتعلقة بالوباء، وسيتعين على 43 مليون أمريكي ممن لديهم قروض طلابية البدء في سدادها ما لم تتم الموافقة على مزيد من الإعفاء. وهكذا، فإن فكرة اليوبيل لقروض الطلاب – هذا المصطلح للإعفاء الجماعي من الديون يأتي من العهد القديم – تبرز مرة أخرى في المقدمة. إنها فكرة جيدة – لكن فقط إذا كان تخفيف الديون موجها للذين يحتاجون إليه حقا، ورافقته مجموعة من الإصلاحات الأخرى.

أغلبية الديون تقع على عاتق الطبقة المتوسطة والأغنياء الأمريكيين الذين ينفقون الكثير لإرسال أطفالهم إلى أفضل الجامعات. تكلفة الحضور في حد ذاتها علامة على مدى اختلال سوق التعليم: يبلغ تضخم الرسوم الدراسية أكثر من ثلاثة أضعاف مؤشر الأسعار الاستهلاكية.

حتى الأغنياء يجدون صعوبة في تخصيص ما يكفي لتعليم أبنائهم في مرحلة ما بعد الثانوية عندما تبلغ تكلفة أربعة أعوام في جامعة مرموقة أكثر من 200 ألف دولار. لدي وظيفة مستقرة وذات أجر جيد، ومع ذلك كان علي أن أمارس عملا مستقلا كبيرا على الجانب لمدة عقد من الزمن لتمويل حسابات التوفير الجامعية لأولادي بالكامل، والمعروفة باسم خطط 529.

لطالما كان جعلهم يواصلون الدراسة من دون ديون هدفي الشخصي، لأن والدي فعلا ذلك من أجلي بموارد أقل بكثير. عملت والدتي، وهي معلمة مدرسة، كل صيف لأعوام لجلب أموال إضافية، وكذلك فعلت أنا من سن 12 عاما. بقي والدي في وظيفة يكرهها إلى أن تخرجت من جامعتي المرموقة.

لكن هذه مشكلات الطبقة العالية. أفقر 25 في المائة من الأسر عليها ديون أكبر بكثير كنسبة مئوية من دخلها وثروتها. من الأرجح أن يترك هؤلاء المقترضون الدراسة أو يتخلفوا عن السداد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم غالبا لا يتلقون القدر نفسه من المردود من تعليمهم ويتعين عليهم أيضا التوفيق بين العمل بدوام جزئي مع الدراسة في الجامعة، ما يجعل من الصعب التخرج.

هذا الربع الأدنى هو أيضا أمريكي أسود بشكل غير متناسب. وهذا يثير قضايا اجتماعية شائكة. البيض من الطبقة العاملة الذين ليس لديهم درجة لمدة أربعة أعوام يعانون، لكنهم في المتوسط أكثر قدرة من أقرانهم من الأقليات للحصول على تدريب مهني أو شهادة ثانوية. يعرف السود الفقراء أن خيارهم هو إما أن تحاول الالتحاق بالجامعة، مهما كانت التكلفة، وإما أن تخاطر بالسقوط من السلم الاقتصادي.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أؤيد إعفاء قروض الطلاب الذين ليست لديهم إمكانيات مالية. يجب أن يستهدف الإعفاء الربع الأدنى من سلم الدخل، وهو أمر يمكن أن يغير حياتهم. هناك خطر أن تعترض القاعدة الشعبوية للحزب الجمهوري على برنامج من شأنه أن يفيد الأمريكيين السود بشكل غير متناسب. لكن لا ينبغي أن يكون ذلك قضية هوية. إذا نظرنا إلى الأمر بطريقة أخرى، فليست هناك عدالة اقتصادية وعرقية فحسب، بل هناك أيضا فائدة اقتصادية غير متناسبة من شطب ديون الربع الأدنى من سلم الدخل. تظهر الأبحاث أن الفقراء هم أكثر احتمالا بكثير لإنفاق الأموال بدلا من ادخارها، كما قد تفعل العائلات الأغنى.

ثانيا، يجب أن يأتي الإعفاء من الديون مصحوبا بفهم أساسي بأن نظام التعليم العالي مصاب بالاختلال. نحن نعرف المشكلات. عدد كبير فوق الحد من العائلات يستدينون من أجل درجات لا تؤدي إلى وظائف تدفع ما يكفي للسماح بالسداد. كثير من الوظائف الجيدة تتطلب تدريبا مهنيا أو تقنيا بدلا من شهادات الفنون الحرة التي يشترك فيها كثير من الطلاب. نحتاج أيضا إلى إعادة ضبط كبيرة في التعليم الثانوي، الذي لم يتم إصلاحه منذ نصف قرن.

عندما يتولى بايدن منصبه، ينبغي له أن ينسى الضمان الفيدرالي لكليات المجتمع الذي يضمن لخريجي البرامج التي مدتها سنتان الحصول على شهادات لمدة أربعة أعوام وإصلاح المدرسة الثانوية بدلا من ذلك. فليتبع المثال الذي وضعته برامج المدارس الثانوية القوية "6 في 4"، مثل Bard Early College High School أو المدارس الثانوية P-Tech، التي تجمع بين عامين من درجات المقررات على المستوى الجامعي في شهادة المدرسة الثانوية. فهي لديها بالفعل سجل من النجاح.

يمكن أن تساعد الشركات أيضا. يتجه كثير من الشركات ذات العلامات التجارية إلى التوظيف بناء على المهارات بدلا من المؤهلات، والعمل مع مجموعات غير ربحية للمساعدة على العثور على أشخاص لديهم إصرار وطموح وقدرة وإن لم تكن لديهم شهادة لمدة أربعة أعوام. تحتاج الجامعات الحكومية في الولايات إلى التوقف عن اقتراض الأموال لبناء مرافق فاخرة تهدف إلى جذب النخبة العالمية. بدلا من ذلك، يجب أن تركز على تعليم عالي الجودة لطلاب الولاية. ليس هناك حل سحري لحل مشكلة ديون الطلاب وإصلاح التعليم العالي. لكن هناك الكثير من الطرق الذكية التي يمكننا من خلالها التخلص من المشكلة بالتدريج.