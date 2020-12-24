بسبب السلالة الجديدة .. الصين تعلق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا

قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين ستعلق رحلات الطيران المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك بحسب "رويترز".

وقال "بعد الكثير من التدقيق قررت الصين أن تحذو حذو بلدان أخرى وتعلق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا". وأضاف "ستراقب الصين عن كثب التطورات ذات الصلة وستواصل تعديل إجراءات المكافحة وفقا للوضع". وتغلق البلدان في جميع أنحاء العالم حدودها أمام بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا هناك.