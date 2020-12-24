أسهم أوروبا تقفز بدعم مؤشرات على قرب اتفاق مرتبط بالخروج البريطاني

اتجهت أسهم أوروبا صوب تحقيق ثالث جلسة من المكاسب على التوالي اليوم إذ صار اتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشيكا وذلك قبل أسبوع فقط من خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليبدو أنه في طريقه لبدء عطلة عيد الميلاد وقد عوض جميع الخسائر التي تكبدها في بداية الأسبوع في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.2 في المائة. فبعد شهور من التشاحن ووسط تحذيرات من عدم التوصل لاتفاق، قالت مصادر في لندن وبروكسل إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، مما يجنبهما انفصالا مضطربا.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد مؤتمرا عبر الهاتف في وقت متأخر من الليل مع وزراء من الحكومة ومفاوضين في بروكسل للنظر في مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة. وارتفعت أسهم البنوك الشديدة التأثر بأنباء الخروج البريطاني 0.6 في المائة لتتصدر المكاسب في أوروبا.